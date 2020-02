In dieser Galerie: 2 Bilder Wegen des Coronavirus sind die Straßen in Peking leer. Foto: APA/AFP/STR Krankenhauspersonal in einem Spital in Wuhan. Foto: APA/AFP/HECTOR RETAMAL

Wuhan – Die Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus ist in China auf mehr als 1.100 gestiegen. Am Mittwoch starben dort weitere 94 Menschen an den Folgen der Infektion, gab die Regionalregierung der Provinz Hubei bekannt. Die offizielle Gesamtzahl der Todesfälle in Festlandchina stieg damit auf mindestens 1.110.

1.638 neue Infektionsfälle wurden in Hubei verzeichnetm, die offizielle Gesamtzahl der Infektionen mit dem inzwischen offiziell als "Covid-19" bezeichneten Virus wuchs damit in Festlandchina auf mehr als 44.200. Die meisten Todes- und Infektionsfälle treten nach wie vor in Hubei auf, von wo die Epidemie im Dezember ausgebrochen war. Die Behörden haben die Provinz weitgehend von der Außenwelt abgeschottet.

Zwei weitere Virus-Erkrankte in Bayern

Außerhalb Chinas gibt es mehr als 400 Infektionsfälle in rund 25 Ländern. In Bayern wurden inzwischen zwei weitere Ansteckungen mit Covid-19 nachgewiesen, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstagabend mit. Die Zahl der in Deutschland bestätigten Infektionsfälle stieg damit auf 16.

Unter den Menschen auf einem in Japan unter Quarantäne stehenden Kreuzfahrtschiff wurden weitere 39 Infektionen bestätigt. Laut Gesundheitsminister Katsunobu Kato stieg damit die Zahl der Infektionsfälle an Bord der Diamond Princess auf mindestens 174.

Das Schiff mit rund 3.700 Menschen an Bord war Anfang vergangener Woche nach seinem Eintreffen in Yokohama unter Quarantäne gestellt worden. Zuvor war ein Passagier, der die Diamond Princess in Hongkong verlassen hatte, dort positiv auf das Coronavirus getestet worden. (APA, 12.2.2020)