Novomatic will seinen 17,2-Prozent-Anteil an tschechischen Mitaktionär verkaufen, staatliche ÖBAG dürfte das zulassen

Wien – Der niederösterreichische Glücksspielriese Novomatic informiert heute ab 10 Uhr die Mitaktionäre der Casinos Austria, dass er seine 17,2-prozentige Casinos-Beteiligung an die tschechische Sazka verkaufen will. Die Tschechen halten bereits 38 Prozent an den Casinos und wollen die Mehrheit am teilstaatlichen Glücksspielkonzern. Spannend ist, ob der Staat seine Anteile aufstockt.

Die Aktionäre der Casinos sind durch komplizierte Verträge miteinander verflochten. Sie haben alle ein anteiliges Aufgriffsrecht. Theoretisch könnte also die staatliche Beteiligungsholding ÖBAG, die ein Drittel an dem von der Casinos-Affäre um einen FPÖ-Postenschacher gebeutelten Unternehmen hält, ihren Anteil erhöhen. Das gilt aber derzeit als eher unwahrscheinlich, denn das Aktienpaket, das Novomatic loswerden will, kostet mehr als 100 Millionen Euro. (APA, 12.2.2020)