Auch Schauspieler Erwin Steinhauer mit an Bord – Am Vortag gewährt Niavarani in "Meine Erfolgsgeschichte" Einblicke in Privates

Am Aschermittwoch auf Puls 4 (von links): Erwin Steinhauer, Thomas Maurer, Florian Scheuba, Robert Palfrader und Michael Niavarani. Foto: PULS 4/Gerry Frank

Wien – Die Staatskünstler Florian Scheuba, Robert Palfrader und Thomas Maurer holen sich Verstärkung: Am Aschermittwoch, 26. Februar, sind sie zusammen mit Michael Niavarani und Erwin Steinhauer auf Puls 4 zu sehen. In einem Politprogramm ziehen sie "hochamüsante Bilanz", so der Privatsender am Mittwoch in einer Aussendung.

Am Dienstag, einen Tag vor "Wie Staatskünstler", präsentiert Niavarani, ein Quotenbringer für Servus TV, um 22.25 Uhr unter dem Titel "Meine Erfolgsgeschichte" Einblicke in sein Privatleben. Der Kabarettist spreche über Alkoholprobleme und erstmals über seine Tochter, heißt es seitens Puls 4. (red, 12.2.2020)