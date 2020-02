Bei den Explosionen in Betrieben in Amsterdam und Kerkrade gab es laut Polizei keine Verletzten

In dieser Galerie: 1 Bild und ein weiterer Inhalt Bisher gibt es nach Angaben der Polizei keine Hinweise auf den Täter. Foto: EPA/SEM VAN DER WAL

Amsterdam – Die niederländische Polizei hat Berichte über zwei Explosionen in Bürogebäuden in Amsterdam und in Kerkrade bestätigt. In Amsterdam sei es am Mittwochmorgen in der Poststelle eines Unternehmens zu einer Explosion gekommen. Kurz darauf gab es laut Polizeiangaben in einem Postabfertigungsraum in der Stadt Kerkrade im Süden der Niederlande nahe der deutschen Grenze eine weitere Explosion. Laut Polizei gibt es keine Verletzten.

Die Polizei geht von mit Sprengstoff gefüllten Briefen aus. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt, konnte sie zunächst nicht sagen. Unklar war auch, wie groß der Schaden ist.

In den vergangenen Wochen waren in mehreren Unternehmen, aber auch bei Organisationen in den Niederlanden Briefe entdeckt worden, die mit Sprengstoff gefüllt waren. Bisher war es nie zu einer Explosion gekommen. Sie sollen alle von demselben Absender stammen. Bisher gab es nach Angaben der Polizei keine Hinweise auf Täter und Motiv. Ob die Explosionen vom Mittwoch damit zusammenhängen, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen. (red, Reuters, APA, 12.2.2020)