Amsterdam – In Amsterdam hat es am Mittwoch nach Polizeiangaben in einem Bürogebäude eine Explosion gegeben. Kurz darauf soll es in einem Postabfertigungsraum in der Stadt Kerkrade im Süden der Niederlande eine weitere Explosion gegeben haben. Laut Polizei gibt es keine Verletzten. Man gehe von Briefbomben aus. (red, Reuters, 12.2.2020)