Bei der AUA wird wieder gespart. Foto: APA/Fohringer

Wien – Die Lufthansa hat ihrer Tochter – wie berichtet – eine schmerzhafte Diät auferlegt. Jetzt startet die AUA ihr großangelegtes Sparprogramm. In einem ersten Schritt wird einmal auf der Managementebene kräftig ausgedünnt. 30 Prozent aller Managementpositionen sollen abgebaut werden: Von rund 300 Führungspositionen werden damit etwa 90 wegfallen. Abgesegnet wurden die Schritte am Montag im Vorstand.

Hintergrund ist, dass es in Wien zuletzt wieder einmal besonders mager ausgesehen hat. Nach sechs Jahren in der Gewinnzone rutschte die AUA im Vorjahr wieder in die roten Zahlen. Auch wenn AUA-Chef Alexis von Hoensbroech und Finanzchef Wolfgang Jani Kampfparolen ausgaben: "Wir kämpfen um die schwarze Null." Wohl wissend, dass das Ziel dank des heftigen Wettbewerbs mit den Billigfliegern kaum zu erreichen ist.



Groß angelegter Umbau

Mit einem Umbau im Management will die AUA nun gegensteuern. Flugbetrieb, Technik, Bodenabfertigung, zusammengefasst im Bereich "Operations", soll zukünftig eine größere Bedeutung im Management zukommen. In den Bereichen Human Resources und Ground Operations kommt es zu Neubesetzungen. Einige Unternehmensbereiche werden zusammengelegt und Managementebenen reduziert.

Der operative Betrieb soll künftig stärker in Vorstandsentscheidungen eingebunden werden. Jens Ritter (Accountable Manager) wird zum Chief Operating Officer ernannt und Teil des erweiterten Vorstands. Formal bleibt es beim Dreiervorstand. Klaus Stöger, verantwortlich für Flugzeugeinkauf, hat das Unternehmen bereits verlassen. Neuer Personalchef wird ab 1. März Markus Christl, Vorgängerin Nathalie Rau verlässt die AUA ebenfalls.

AUA-CEO von Hoensbroech gibt erneut die von der Mutter verordnete Parole aus: an Schlagkraft gewinnen und in der derzeitigen Marktsituation besser bestehen. Am langfristigen Ziel, bis zu 700 Mitarbeiter abzubauen, ändert sich vorerst nichts. (Regina Bruckner, 12.2.2020)