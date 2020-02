Der Papst ist gegen verheiratete Männer als Priester. Foto: AFP/FILIPPO MONTEFORTE

Papst Franziskus hat am Mittwoch sein langerwartetes Lehrschreiben zur Amazonas-Bischofssynode vorgelegt, bei der es auch um Zölibat und Frauen in der Kirche ging. In dem Dokument "Querida Amazonia" (Geliebtes Amazonien) lehnt er es ab, verheiratete Männer in der abgelegenen Region und in bestimmten Ausnahmefällen als Priester zuzulassen.

Die Mehrheit der Teilnehmer des Bischofstreffens im Oktober im Vatikan hatte sich dafür ausgesprochen, um den akuten Priestermangel in der lateinamerikanischen Regenwaldregion zu bekämpfen. Über diese Themen war ein Richtungsstreit zwischen konservativen Kirchenmännern und Modernisierern entbrannt. (APA, red, 12.2.2020)