Fallon Sherrock will im Fokus bleiben. Foto: Action Images

Fallon Sherrock schreibt am Donnerstagabend (vierte Partie nach 20.00 Uhr MEZ/live Sport1 und DAZN) in Nottingham erneut Darts-Geschichte: Die 25-jährige Engländerin tritt als erste Frau in der prestigeträchtigen Premier League an und hofft im Duell mit ihrem Landsmann Glen Durrant auf die nächste Sensation.

Sherrock hatte am Jahresende bei der WM der Professional Darts Corporation (PDC) in London mit Siegen über Ted Evetts (England) und Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic für Furore gesorgt. Der dreifache BDO-Champion Durrant war bei der WM bis ins Viertelfinale vorgedrungen und steht nach einem klaren 7:3-Auftaktsieg über seinen Landsmann Michael Smith in der Vorwoche aktuell an der Spitze der Premier League. (APA, 12.2.2020)