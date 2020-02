Was wir über die Bespitzelungsaktion von BND und CIA wissen und was sie uns über die Zukunft der globalen Bespitzelung verrät

Amerikanische Geheimdienste und der deutsche Bundesnachrichtendienst haben mit manipulierten Verschlüsselungsgeräten die Kommunikationen von mehr als 120 Ländern abgehört. Und das über viele Jahrzehnte. Was die Operation Rubikon so perfide macht und was sie uns über die Zukunft der globalen Bespitzelung verrät, erklärt Eric Frey. Den Podcast hören Sie hier. (zw, 12.2.2020)