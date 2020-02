Die App der Bank Austria ist am Mittwoch ausgefallen. Foto: Bank Austria

Vom Ausfall des Onlinebanking bei der Bank Austria sind nach Auskunft der Bank Kunden betroffen, die die neue Handy-App installiert haben. Wie viele Kunden das sind, war auf APA-Anfrage am Mittwoch vorerst nicht zu erfahren. Bei vielen Kunden wurde das Update über Nacht automatisch installiert. Ein Login ist seither nicht möglich, die User erhalten stattdessen den Warnhinweis "Network error".

Keine Push-TANs

"Aufgrund eines technischen Problems ist der Einstieg in die neu gelaunchte Mobile Banking App derzeit nicht möglich, und Kunden, die die neue App bereits nutzen, können daher keine Push-TANs empfangen. Wir arbeiten an der Behebung der Störung und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten", hieß es in einer Erklärung. Um welches Problem es sich handelt, wurde nicht kommuniziert.

Wer die neue App bereits installiert hat – bei vielen Nutzern erfolgte das Update automatisch –, kann auch nicht zur alten App zurückwechseln. Wie lang die Behebung der Störung voraussichtlich dauern wird, war vorerst nicht bekannt. (APA, 12.2.2020)