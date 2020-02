Preisgekrönte Toilette mit Ökofunktion, die Eoos Design für das Unternehmen Laufen gestaltet hat. Nun macht der Sanitärkeramikhersteller weniger erfreuliche Schlagzeilen. Foto: © Laufen

Wilhelmsburg – Der Sanitärkeramikhersteller Laufen Austria AG wird die Produktion in Wilhelmsburg in Niederösterreich im zweiten Quartal 2020 einstellen. Damit verbunden ist nach Firmenangaben vom Mittwoch eine Reduktion des Personalstandes von 190 auf 60 in den kommenden Monaten. Ein Teil der Produktion werde nach Gmunden in Oberösterreich, der Rest in angrenzende europäische Standorte verlagert.

Einer Aussendung zufolge hat der Vorstand die Mitarbeiter am Mittwoch über die Restrukturierung informiert. Für die betroffenen Beschäftigten in der Produktion in Wilhelmsburg soll gemeinsam mit dem Betriebsrat ein Sozialplan ausgearbeitet werden. Das Frühwarnsystem beim Arbeitsmarktservice werde Ende März aktiviert.

Geringe Auslastung wegen Preisdruck

Die Produktion in Wilhelmsburg sei in den vergangenen Jahren aufgrund des Preisdrucks im In- und Ausland deutlich unter 50 Prozent der Kapazitäten des Brennofens – etwa 450.000 Stück jährlich – gesunken, teilte die Laufen Austria AG mit. Mit weiter sinkender Auslastung sei die Aufrechterhaltung der Produktion am Standort wirtschaftlich wie ökologisch nicht mehr vertretbar.

Die Verwaltung sei nicht betroffen. Wilhelmsburg werde weiterhin als Österreich-Zentrale für die Laufen Austria AG fungieren. Entsprechend bleiben Unternehmensangaben zufolge Management, Verwaltung, Finanzen, Human Resources, IT, Lager und Logistik, Marketing und Vertrieb sowie technischer Kunden-Support und Training in der Stadtgemeinde im Bezirk St. Pölten bestehen.

Die Produktionsstätte von Laufen in Wilhelmsburg hat laut der Firmen-Website "große Tradition". Bereits 1795 sei hier eine Fabrik für "englisches Steingut" gegründet worden. Ab 1960 firmierte die Produktion gemeinsam mit dem Werk in Gmunden als Österreichische Sanitär-, Keramik- und Porzellan-Industrie Aktiengesellschaft (ÖSPAG). 1967 erwarb die Keramik Holding AG Laufen die Aktienmehrheit, 1999 stieß Laufen dann zur spanischen Roca-Gruppe. (APA, 12.2.2020)