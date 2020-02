20.15 GESUNDHEIT

Neustart fürs Gehirn: Wege aus der Depression Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Depressionen bald der zweithäufigste Grund für Erwerbsunfähigkeit. Rund jeder Fünfte erkrankt daran. Danach um 21.00 Uhr diskutieren Experten bei Gert Scobel. Bis 22.00, 3sat

20.15 FINSTER WIE DIE NACHT

Deutschland bei Nacht: Im Zauber der Dunkelheit Eine Reise durch Deutschland bei Dunkelheit: von sternenklaren Himmeln über der Schwäbischen Alb über das Dunkel der Wälder, das Glitzern des Wattenmeers und die Lichtglocken bis hin zu schlafenden Metropolen. Bis 21.45, Arte

20.15 REPORT

Dokeins: Albtraum Einbruch Knapp 9800-mal wurden 2018 in Österreich Einbrüche angezeigt. Wer sind die Menschen, die in Österreich auf Einbruchstour gehen? Opfer, Täter und die Polizei kommen zu Wort. Talk 1 um 21.05 Uhr verlagert das Thema in die Onlinesphäre. Lisa Gaden stätter diskutiert mit ihren Gästen über Ausgetrickst und reingelegt – Wie schützen wir uns vor Cyberkriminellen? Bis 21.45, ORF 1

21.05 DISKUSSION

Runde der ChefredakteurInnen ORF-3-Chefredakteurin Ingrid Thurnher diskutiert mit Petra Stuiber (DER STANDARD), Udo Grätz (WDR), Hubert Patterer (Kleine Zeitung), Manfred Perterer (Salzburger Nachrichten) und Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten) über das Hintergrundgespräch von Kanzler Kurz und seine Kritik an der Justiz sowie über die politische Lage in Deutschland. Bis 21.55, ORF 3

21.45 DREIECKSGESCHICHTE

Ich liebe euch! (1–3/3) Hector (François Vincentelli) und Jérémie (Olivier Barthélémy) sind ein glückliches Paar und wollen gemeinsam mit ihrer lesbischen Mitbewohnerin Anna (Camille Chamoux) ein Kind. Zu dritt führen sie ein harmonisches Leben. Da trifft der Arzt Hector im Krankenhaus seine große Jugendliebe Louise (Julia Faure) wieder. Nach 20 Jahren flammt die Liebe von einst neu auf. Bis 0.15, Arte

21.55 SATIRE

Gute Nacht Österreich Peter Klien nimmt wieder die politische Lage in Österreich unter die Lupe und verschont dabei nichts und niemanden. Bis 22.30, ORF 1

22.10 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Türkis und Grün – Ziemlich beste Feinde? Mit Kanzler Sebastian Kurz (im Einzelgespräch), Armin Thurnher (Falter), Ex-Neos-Politikerin Irmgard Griss, Publizist Claus Strunz und Jörg Mayer (Attersee-Report). Bis 23.30, Servus TV

22.25 BERÜHREND

Moonlight (USA 2017, Barry Jenkins) Barry Jenkins’ Film erzählt die Geschichte des Afroamerikaners Chiron. Der Zehnjährige wächst als "Little" (Alex R. Hibbert) in einem Problembezirk von Miami auf. Die Cracksucht seiner Mutter und die Schikanen durch andere Kinder belasten sein Leben – bis er den Drogendealer Juan (Mahershala Ali) trifft. Bis 0.15, 3sat

KinoCheck