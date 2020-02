Die Wiener Seestadt. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Im Dachgeschoß eines noch nicht fertiggestellten Hochhauses in der Seestadt in Wien-Donaustadt brach am Mittwoch ein Brand aus, der von der Wiener Berufsfeuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Personen waren nicht betroffen.

Die Feuerwehr rief Alarmstufe drei aus und war mit 99 Mann und 25 Fahrzeugen im Einsatz. (APA, 12.2.2020)