In dieser Galerie: 2 Bilder In der Stadt Guangzhou verkehren die öffentlichen Züge und Busse seit einigen Tagen wieder – zahlreiche Fahrgäste gibt es aber nicht, viele sind in Angst vor der Verbreitung des neuen Coronavirus und der von ihm ausgelösten Krankheit Covid-19. Foto: EPA / Alex Palevski Hubeis Provinzchef Jiang Chaoliang wurde entlassen. Foto: EPA / YM

Wuhan – Die offiziellen Zahlen der Todesopfer durch das Coronavirus in China ist um 245 gestiegen, alle außer drei davon in der zentralchinesischen Provinz Hubei. Dies teilten die chinesische Regierung und jene in der Provinz, wo die Viruserkrankungen Anfang des Jahres ihren Ausgang genommen hatten, am Donnerstag mit. Die offizielle Gesamtzahl der Menschen, die in Festlandchina an den Folgen der Infektion gestorben sind, nahm damit auf rund 1.350 zu. Allerdings war in der Früh das sonst um diese Zeit geplante Update der chinesischen Zentralregierung zu den vollständigen Zahlen im ganzen Land noch ausständig.

Die jüngste Zunahme der Zahl der Todesfälle liegt deutlich über den bisherigen Tagesbilanzen – am Vortag hatte es etwa mit nur 97 Todesfällen eine im Vergleich zu den Vortagen auffällig niedrige Zahl gegeben. Dies hängt nach Angaben der Behörden in Hubei damit zusammen, dass die Mediziner inzwischen die Verfahren zur Diagnose des Virus Covid-19 ausgeweitet haben und damit wohl einige Altfälle mit in die Bilanz eingeflossen sein: In die Statistik fließen nun nicht nur jene Krankheits- und Todesfälle ein, bei denen ein positiver Virustest stattgefunden hat, sondern auch jene, bei denen die klinischen Symptome (insbesondere Erkrankungen der Lunge) mit dem Verlauf von Covid-19 zusammenpassen. Auch scheinen einige Fälle, die in der auffällig positiven Statistik vom Mittwoch gefehlt hatten, nun nachgetragen worden zu sein.

Olympische Spiele sollen stattfinden

Der Gesundheitsausschuss der Provinzregierung Hubei teilte ferner mit, dass weitere 14.840 Fälle von Ansteckungen mit dem Erreger in der Provinz bestätigt wurden, auch das wohl im Zusammenhang mit der neuen Zählmethode. Die offizielle Gesamtzahl der Krankheitsfälle in Festlandchina stieg damit auf fast 60.000 – weltweit liegt sie nun bei 60.329. Die allermeisten Todes- und Infektionsfälle treten weiterhin in Hubei auf. Die Behörden haben die Provinz weitgehend von der Außenwelt abgeschottet.

Die weiterhin rasante Ausbreitung des Coronavirus hat in China zu ersten Konsequenzen geführt. Der oberste politische Chef der Provinz wurde abgesetzt, wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag meldete. Der Sekretär der Kommunistischen Partei für Hubei, Jiang Chaoliang, wurde durch den Bürgermeister von Shanghai, Ying Yong, ersetzt. Die Entlassung ist Teil einer Welle, die offenbar nicht in allen Fällen mit der Krankheit in Verbindung steht: So wurde auch der für Hongkong zuständige Spitzenfunktiionär Zhang Xiaoming entlassen – er wird für die Ausbreitung der Proteste in dem Gebiet mitverantwortlich gemacht.

Die Krankheit hat weiterhin auch Folgen für das offizielle Leben: Nach der am Mittwoch bekanntgegeben Verschiebung des für Mitte April geplanten Formel-1-Grand-Prix von Schanghai wird nun auch für die Zukunft der für Juli und August geplanten Olypmischen Sommerspiele in Tokio gesprochen. Japan bemühte sich am Donnerstag allerdings, diesen Gerüchten entgegenzutreten: Der Chef des japanischen Olympischen Komitees, Yoshiro Mori, bekräftigte am Donnerstag bei einem Treffen mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) in Tokio, dass die Planung für die Spiele nicht durch die neue Lungenkrankheit Covid-19 beeinträchtigt werde. "Ich möchte noch einmal klarstellen, dass eine Absage oder Verschiebung der Tokio-Spiele nicht erwogen wurden", sagte er. In Japan sind bisher 29 Covid-19-Fälle registriert.

Börsen unter Druck

Die weltweit wichtigste Mobilfunk-Messe Mobile World Congress (MWC) in Barcelona war hingegen am Donnerstag tatsächlich abgesagt worden. Die weltweite Sorge wegen des Ausbruchs der Coronavirus-Krankheit, Bedenken bei Reisen und andere Umstände machten es "unmöglich für die GSMA, an dem Ereignis festzuhalten", teilte die Mobilfunk-Anbieter-Vereinigung (GSMA) mit. Zuvor hatten viele große Aussteller angekündigt, dem für Ende Februar angesetzten Branchentreff fernzubleiben. In Hongkong bleiben Schulen für ein weiteres Monat geschlossen.

Weil weltweit auch mehrere Kreuzfahrtschiffe wegen Covid-19-Verdachtsfällen unter Quarantäne stehen, zieht der Reisekonzern Tui nun Konsequenzen. Er erlaubt Passagieren, die innerhalb der vergangenen 14 Tage in China, Macau oder Hongkong waren, nicht mehr, an Reisen teilzunehmen. Hintergrund sind einige prominente Fälle aus den vergangenen Tagen: In Japan ist an Bord eines Kreuzfahrtschiffes die Viruskrankheit ausgebrochen, mittlerweile gibt es 218 Fälle, 44 neue waren Mittwochabend bestätigt worden. Alle rund 3.500 Passagiere dürfen das Schiff nicht verlassen. Vor Kambodscha liegt seit Donnerstag das Schiff Westerham vor Anker, dessen rund 1.500 Passagiere und 800 Crew-Mitglieder zuvor wegen Corona-Ängsten in mehreren Ländern nicht von Bord gehen durften.

Angesichts der hohen Zahlen neuer Fälle sind am Donnerstag auch die asiatischen Aktienmärkte ins Wanken geraten. Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 23.835 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1714 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 1 Prozent. (red, APA, 13.2.2020)