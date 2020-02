Smartphone-Hersteller Essential von Andy Rubin wird den Betrieb einstellen.

Foto: AP Photo/Wally Santana

Smartphone-Hersteller Essential wird den Betrieb einstellen. Das Unternehmen von Android-Gründer Andy Rubin hat am Mittwochabend diese Entscheidung auf der eigenen Homepage bekanntgegeben. Das Essential Phone werde weiterhin funktionieren, aber künftig nicht mehr mit Updates versorgt. Jenes vom 3. Februar sei das letzte gewesen.

Abwärtsspirale

Bereits in den letzten Jahren lief das Geschäft schleppend. Das 2017 vorgestellt Essential Phone verkaufte sich nicht so wie gewünscht. Seine Produktion wurde Ende 2018 eingestellt, zuvor 30 Prozent der Belegschaft entlassen. Auch die seither ambitionierten Pläne brachten keine Wende beim Hardwarehersteller.

Im Oktober kündigte man noch ein Smartphone mit radikal anderem Design an. Das sehr schmale und längliche Design von "Projekt GEM" erinnerte eher an klassische Mobiltelefone denn an ein modernes Smartphone. Mit Bildern dieses Projekts verabschiedete sich Essential nun auch von der Homepage.

Google-Abgang

Rubin hat Essential Ende 2015 gegründet, nachdem er Ende 2014 Google verlassen hatte. Erst später wurde bekannt, dass er das Unternehmen nicht freiwillig verlassen haben dürfte, sondern nach Vorwürfen des sexuellen Fehlverhaltens zu seinem Abgang gezwungen wurde. Dass er bei seinem Rauswurf trotzdem eine Abfertigung im hohen zweistelligen Millionenbereich erhalten haben soll, sorgte für einige Aufregung und Protestaktionen unter Google-Angestellten. (red, 13.2.2020)