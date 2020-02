An "Age of Empires 4" wird bereits gearbeitet. Foto: Age of Empires

Age of Empires hat sich mehr als 25 Millionen Mal verkauft und brachte mehr als eine Milliarde Dollar Umsatz. Die Echtzeitstrategie-Serie nahm seinen Anfang im Jahr 1997. Daraufhin erschienen etliche Nachfolger und mittlerweile auch Remaster der ersten beiden Teile.

Xbox

"Age of Empires 4" in Entwicklung

Auch Age of Empires 3 soll im Rahmen einer Definitive-Edition neu aufgesetzt werden. Und dann ist auch noch Age of Empires 4 in Entwicklung, bei dem es allerdings noch nicht allzu viele Infos gibt. Im vergangenen Jahr zeigte Microsoft erstes Gameplay – wie lange es noch bis zum Release ist, ist offen. (red, 13.2.2020)