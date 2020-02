Michael Matzenberger und Sebastian Kienzl beschäftigen sich darin mit den Links- und Rechtsbewegungen in den EU-Staaten

Seit Österreich 1995 der EU beigetreten ist, hat sich die politische Landschaft in der Union stark gewandelt – mehr dazu im Feature "Rückt Europa nach rechts?". Foto: DER STANDARD

Wien – Nach sechs Awards of Excellence bei den European Newspaper Awards im Dezember 2019 hat DER STANDARD wieder eine internationale Auszeichnung erhalten: Die Society for News Design (SND) zeichnete das interaktive Feature "Rückt Europa nach rechts?" in der Kategorie "Information Graphics – International" mit einem Award of Excellence aus.

Das Feature von Michael Matzenberger und Sebastian Kienzl beschäftigt sich mit den politischen Links- und Rechtsbewegungen in den EU-Staaten seit 1996. Mehr als 1.300 Arbeiten aus 26 Ländern wurden dieses Jahr zum "Best of Digital Design"-Wettbewerb der SND eingereicht. (red, 13.2.2020)