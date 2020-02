Foto: ConcernedApe

Sein Tweet schlug unerwartet hohe Wellen. Ganz allein entwickelte Eric "ConcernedApe" Barone einen über zehn Millionen Mal verkauften Indie-Smash-Hit: Die vor vier Jahren veröffentlichte Farmsimulation Stardew Valley. In seinem Blog und via Twitter informiert er stetig seine Fans über Updates und Hotfixes. Dass er an einem neuen Projekt arbeite, verkündete er schon 2018. Nun soll er an einem weiteren Titel feilen, wie er jüngst einem Fan auf Twitter bestätigte.

Eric "ConcernedApe" Barone verrät seine Pläne zwei weitere Spiele entwickeln zu wollen. Foto: ConcernedApe via Twitter

"...bitte nicht zu hyped sein"

Auf seinen eigenen Tweet antwortete "ConcernedApe", dass er nur um eins bitte: Nicht zu viel erwarten. Mehr als dass beide Spiele etwas mit dem Stardew Valley Universum gemeinsam haben sollen, aber keine Farmsimulationen werden, verriet er noch nicht. Das ist Teil seines Arbeitsprozesses, damit er ohne Druck und Erwartungen seinen Spaß am Entwickeln haben kann, wie Gamestar berichtete. Da er aber immer schon sehr transparent gearbeitet hat, wird er seine Fans vermutlich über weitere Arbeitsschritte informieren.

Damit Stardew Valley nicht zu kurz kommt, heuerte er 2018 ein Team an, das ihm tatkräftig zur Seite steht. Der letzte Hotfix wurde am 11.Februar 2020 veröffentlicht. (emko, 13.02.2020)