Robert Palfrader und Rudi Roubinek haben die Ehre, die letzte Sendung mit Ex-Skirennläufer Felix Neureuther bestreiten zu dürfen. Foto: ORF/Hubert Mican

Wien – Der Kaiser dankt vorerst ab. Am Freitag, 14. Februar 2020, bitten Robert Palfrader als Robert Heinrich I. und sein Adjutant und Obersthofmeister Rudi Roubinek als Seyfennstein um 20.15 Uhr in ORF 1 zur letzten regulären Audienz. Das Format "Wir sind Kaiser" endet somit nach 14 Jahren mit einer Faschingsausgabe. Die Gäste sind Ex-Skirennläufer Felix Neureuther, Schauspielerin Nora Tschirner, Schauspieler Heino Ferch und Sänger Lemo.

"Wir sind Kaiser" ging zuerst als Teil der Donnerstagnacht auf Sendung und wurde von 2006 bis 2010 wöchentlich ausgestrahlt. Ab dem Jahr 2011 wanderte die Satireshow in den Hauptabend, wo sie als Quotengarant mit diversen Spezialausgaben 39 Mal zu sehen war. In den insgesamt 87 Sendungen traten 410 Promis auf. Ein Dauergast war Richard Lugner, der bis zuletzt erfolgslos um eine Audienz kämpfte. Die letzte Ausgabe am Freitag, 7. Februar, konnte 349.000 Zuseher bei einem Marktanteil von 13 Prozent verbuchen.

Beerdigt wird zwar die Sendung "Wir sind Kaiser", nicht aber die Figuren. Das gab der ORF bereits im Dezember 2019 bekannt. In welcher Form sie wiederauferstehen, wollte der ORF auf STANDARD-Anfrage noch nicht sagen, nur so viel: "Die Figuren bleiben für das ORF-Publikum erhalten und kommen in einem anderen Setting wieder. Wir wollen das Format öfter einsetzen. An dem Wie wird gerade gearbeitet." (red, 13.2.2020)