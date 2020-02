In dieser Galerie: 2 Bilder Sajid Javid geht als Finanzminister ... Foto: AP / Matt Dunham ... Rishi Sunak kommt. Foto: AFP/ISABEL INFANTES

London – Wenige Wochen bevor er ein Budget hätte vorstellen sollen, ist der britische Finanzminister Sajid Javid am Donnerstag zurückgetreten. Eine offizielle Stellungnahme Javids bleibt zwar bisher aus. Kurz nachdem mehrere Medien übereinstimmend von dem Schritt berichtet hatten, gab die britische Regierung bekannt, dass Rishi Sunak das Amt übernehmen werde.

Sunak war seit 2015 im Parlament und seit Sommer als Staatssekretär im Finanzministerium tätig. Er trat für den Brexit ein, hat aber in der Vergangenheit drei Mal für Theresa Mays Brexit-Deal gestimmt – der ja die Hürde des Parlaments am Ende nicht nehmen konnte. "Es gibt viel zu tun", sagte Sunak in einer ersten Stellungnahme am Donnerstag.

Hintergrund sind offenbar Forderungen von Premierminister Boris Johnson, Javid möge zahlreiche Mitarbeiter entlassen. Wie die britische Agentur PA berichtet, hätte Javid diese durch enge Berater Johnsons ersetzen sollen. Das ist Teil eines Plans, den Johnson insgesamt mit seiner Regierungsumbildung verfolgt: Er will, auf Anraten seines engen Mitarbeiters Dominic Cummings, die britische Bürokratie austauschen, die er als festgefahren und seinen Brexit-Plänen feindlich gesinnt ansieht.

Daher hatte Johnson zuvor schon unter anderen Wirtschaftsministerin Andrea Leadsom und – überraschend – den erfolgreichen Nordirland-Minister Julian Smith aus seinem Kabinett entfernt. Leadsoms Nachfolger wird Alok Sharma, der bisher für internationale Entwicklung zuständig war. Außerdem musste Theresa Villiers gehen, sie war bisher Umweltministerin.

Auch der bisherige Nordirland-Minister Julian Smith hatte bereits am Vormittag per Twitter angedeutet, dass er sein Amt nicht weiterführen werde. Nach einem Treffen mit Johnson hat er geschrieben, dass es "das größte Privileg war, den Menschen in Nordirland zu dienen".

Patel, Raab und Gove bleiben

Bestätigt hat die Regierung unterdessen, dass die bisherige Innenministerin Priti Patel, Außenminister Dominic Raab und Michael Gove als Vizepremier bleiben werden.

Johnson gibt weitere Details zur Kabinettsumbildung im Tagesverlauf bekannt. Er will eine Regierung ernennen, die seine Vorstellung von Großbritannien nach dem Brexit umsetzt und die Spaltung in seiner Konservativen Partei sowie im ganzen Land überwindet.

Im Dezember fanden in Großbritannien Neuwahlen statt, die den konservativen "Tories" unter Boris Johnson eine bequeme Mehrheit bescherten und damit auch den Brexit ermöglichten. (red, Reuters, 13.2.2020)