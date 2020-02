Wien – Jung von Matt/Donau entwickelte die neue Kampagne für die Lehre bei Magenta, sie richtet sich an die junge Zielgruppe ab 14 Jahre und findet ausschließlich in den sozialen Medien statt.

magenta_at

"Eine Kampagne für eine so junge Zielgruppe zu machen ist immer etwas tricky und man tritt leicht in die Peinlichkeits-Falle. Denn niemand bei uns in der Agentur ist Zielgruppe. Deshalb haben wir unsere Ideen mit der Zielgruppe gespiegelt und so einen cultural proof eingeholt. Das hat gut geklappt und wir alten Werber sind auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis", sagt Jung von Matt/Donau-Geschäftsführer Fedja Burmeister.

Thomas Mayer, Werbeleiter der Magenta Telekom: "Das Ringen um die jungen Talente wird immer härter, umso wichtiger ist es, dass wir unser Lehre-Angebot richtig gut inszenieren und nicht nur ihre Aufmerksamkeit bekommen, sondern auch das Interesse der jungen Leute wecken. Ich glaube, das ist uns mit dieser Kampagne gut gelungen." (red, 13.2.2020)