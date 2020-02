Tote Frau wurde in Keller in Kössen, nahe Kitzbühel entdeckt. Sollte sich der Verdacht erhärten, wäre es der vierte Frauenmord in diesem Jahr

Nach dem Fund einer Leiche in Kössen ermittelt die Polizei. Sie geht offenbar von einem Frauenmord aus. Foto: APA / Einsatzdoku

Kössen – In einem Keller in Kössen im Tiroler Bezirk Kitzbühel ist am Donnerstag die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Polizei ging von Fremdverschulden aus, der 56-jährige Ehemann der Frau gilt als dringend tatverdächtig, berichtet die APA. Er soll die 52-Jährige durch einen Angriff gegen den Hals getötet haben, teilte das Landeskriminalamt in einer Aussendung mit. Der Beschuldigte soll offenbar unter Medikamenteneinfluss gestanden haben. Er wurde in das Krankenhaus Kufstein gebracht und konnte bis dato noch nicht näher befragt werden, hieß es.

Sollte sich der Verdacht erhärten, wäre die Tat der vierte Frauenmord, der in diesem Jahr in Österreich bekannt wird. Am 25. Jänner wurde in Ybbs a.d. Donau (Bezirk Melk) eine 42 Jahre alte Frau vor den Augen der zwei Kinder erstochen. Der 50-jährige Ehemann ist in Haft. Am 28. Jänner wurde eine Frau in Floridsdorf getötet. Am 4. Februar wurde eine Frau in Trieben mit einer Hieb- und Stichwaffe getötet, ihre Ehemann wurde festgenommen. (red, APA, 13.2.2020)