Die Reisedatenbank OAG prüft jedes Jahr Fluglinien auf ihre Pünktlichkeit. Das aktuelle Ranking birgt so manche Überraschung

Von wegen unpünktliche Südländer! Wer hätte gedacht, dass Europas pünktlichste Airline ausgerechnet die spanische Fluglinie Iberia ist? Mehr als 84 Prozent der Iberia-Flüge kamen 2019 pünktlich an. Im internationalen Ranking belegt die spanische Fluggesellschaft damit Platz 11. Welche Fluglinie sogar in 19 von 20 Fällen pünktlich landet, sehen Sie in der Galerie.