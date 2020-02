Stolz präsentierte Richard Lugner seinen Opernballgast Lindsey Vonn. Kurz darauf sprang die Rekordskifahrerin ab. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Richard Lugner habe einen neuen Opernballgast gefunden und wolle diesen um 12 Uhr präsentieren, hieß es am Donnerstagmorgen. "Wir haben die Zusage", verkündete der Baumeister.

Doch der Termin wurde verschoben. Um 14 Uhr sollte die Pressekonferenz dann stattfinden. Als Lugner vor die Presse trat, hatte er allerdings keine guten Nachrichten: "Sie fühlt sich übergangen und möchte das erst morgen machen", verkündete der Baumeister nunmehr, nachdem er zu Beginn des Medientermins einen Anruf erhalten hatte. Den Namen will er nun am Freitag verlautbaren.

Eigentlich hätte der Bauherr die Rekordskifahrerin Lindsey Vonn auf den Wiener Opernball am 20. Februar mitnehmen wollen. Doch Vonn erklärte via Twitter, sie werde nicht die Wiener Oper besuchen. Auf Twitter schaltete sich innerhalb kürzester Zeit die US-Botschaft in Wien ein: "Schaut nicht zu uns, wir halten uns da raus", schrieb sie.

Lugners Büro erklärte daraufhin in einer Stellungnahme, es gebe "rechtliche Probleme, die wir mit den Anwälten klären müssen".

Lugner bringt seit 1992 Gäste auf den Opernball. So besuchten etwa bereits Sophia Loren (1995), Pamela Anderson (2003) und Paris Hilton (2007) das Fest an der Seite des Baumeisters. Vergangenes Jahr fiel die Wahl auf das ehemalige australische Supermodel Elle Macpherson alias "The Body". (red, APA, 13.2.2020)