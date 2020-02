Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) soll etwas Licht ins Dunkel der Justiz-Causa bringen. Foto: apa/techt

Wien – In der Justizdebatte soll mehr Licht ins Dunkel kommen. Ab 15.30 Uhr will Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Bundesrat in der von der SPÖ beantragten dringlichen Anfrage Antworten auf insgesamt 16 Fragen zur Justizcausa liefern.

Die roten Bundesräte etwa wollen wissen, was Kurz in dem Hintergrundgespräch vergangene Woche mit Journalisten tatsächlich gesagt hat, inwieweit er "Rücksprache mit Justizministerin Alma Zadić" von den Grünen gehalten habe, ob er sich dafür einsetzen werde, dass die Justiz mehr finanzielle Mittel bekommt – und als letzten Punkt: wer die "hochrangige Journalisten" seien, die ihn über die angebliche Weitergabe geheimer Akten seitens der Staatsanwaltschaft informiert haben sollen. Dies hatte Kurz am Montag in der "ZiB 2" behauptet.

Fragen auch zu "roten Netzwerken"

Weiters will die SPÖ wissen, ob kolportierte Äußerungen des ÖVP-Chefs aus einem Hintergrundgespräch, wonach es rote Netzwerke in der Justiz gebe, den Tatsachen entsprechen. Auch soll der Bundeskanzler bekanntgeben, ob er Beschuldigte in der Casinos-Affäre wie Ex-Vizekanzler Josef Pröll oder den früheren Finanzminister Hartwig Löger (beide ÖVP) getroffen habe. Schließlich wird Kurz zu einem Bekenntnis zu mehr Ressourcen für die Justiz, insbesondere für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), aufgefordert.

In der Begründung der "Dringlichen" führen die Sozialdemokraten aus, dass während der gesamten Existenz der 2009 gegründeten WKStA mit Ausnahme der Expertenregierung des Jahres 2019 ausschließlich ÖVP-Justizminister amtiert hätten. Kein einziger Staatsanwalt der Behörde sei Mitglied der SPÖ. Zum Vorwurf, die WKStA spiele Akten nach außen, gebe es nicht die geringsten Anhaltspunkte. (red, 13.2.2020)