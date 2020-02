Platz 2, Caterham Super Seven, 1 Stück

Der Caterham ist eines der radikalsten Autos der Zeit. Weil er so ehrlich ist. Der Seven 275 kommt mit 137 Ford-PS aus und ist mehr Sportwagen als jeder 500-PS-SUV, weil er nicht einmal 600 Kilogramm wiegt. Der Seven 485 hat 240 PS und bedarf schon einer kundigen Hand am Volant. Der Seven 275 startet bei 31.595 Euro. Das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Darum, es ist an uns, den Caterham nächstes Jahr nicht mehr an so prominenter Stelle in dieser Liste zu sehen.