Mit Rustler will die polnische Indie-Spieleschmiede Jutsu Games eine Art GTA im Mittelalter bringen. Aktuell wird auf Kickstarter Geld gesammelt. Vom Ziel von 17.000 Euro ist man nicht mehr weit entfernt und dürfte dieses bis zum Abschluss der Kampagne übertreffen. Auf Steam wurde außerdem bereits eine Seite eingerichtet, mit dem Hinweis, dass das Spiel erscheint, wenn "die Zeit dafür gekommen ist".

Pferd mit Blaulicht

In den zugehörigen Trailern sieht man bereits erstes Gameplay. Dabei steuert man aus der Vogelperspektive einen rabiaten Glatzkopf, der eine Mittelalter-Stadt unsicher macht. Das Game nimmt sich dabei selbst nicht allzu ernst. So ist eine Verfolgungsjagd zu sehen, bei der der Protagonist auf einem Pferdekarren von einem Pferd mit Blaulicht verfolgt wird. Jutsu Games verspricht jede Menge Humor und popkulturelle Referenzen.

Hommage an "GTA 2"

Rustler soll ferner eine Hommage an GTA 2 darstellen. Dies ist auch anhand der Top-Down-Kameraperspektive ersichtlich, die bei dem Rockstar-Klassiker dabei war. "Erlebe Ungerechtigkeiten, Hexenjagden und mache bei großen Turnieren mit. Erfülle Missionen und Quests oder verzichte auf die Story und sorge einfach nur für Chaos. Kämpfe mit einem Schwert oder einer Armbrust. All das garniert mit einer Portion Monty-Python-Humor", ist ferner in der Beschreibung auf Steam zu lesen.

Bislang ein Spiel veröffentlicht

Jutsu Games hat bislang nur ein Spiel im Portfolio, das allerdings sehr gut bewertet ist: 911 Operator. Bei diesem schlüpft man in die Rolle eines Disponenten in einer Notrufzentrale und muss dafür sorgen, dass Einsätze schnellstmöglich abgewickelt werden. Auf Steam weist das Game eine sehr gute Wertung auf. 86 Prozent der rund 6500 Wertungen fallen positiv aus. Seither wurden auch einige DLCs für das Game veröffentlicht.

Ab vier Euro ist man dabei

Nun will sich das rund zehnköpfige Team aber sich offenbar einem anderen Projekt widmen. Ab vier Euro ist man bei dem Kickstarter-Projekt dabei und wird in den Credits erwähnt. Um das Game zu erhalten, sind elf Euro nötig. Hier gibt es auch noch rund 200 von 700 offenen Plätzen. Bei einer Spende von 3450 Euro erhält man zehn Kopien und darf sein Logo beim Start einblenden lassen. Sollte die Kickstarter-Kampagne erfolgreich sein, will das Team das Spiel im dritten Quartal 2020 fertigstellen. (Daniel Koller, 13.2.2020)