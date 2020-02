1798 sticht eine Armada vom französischen Hafen Toulon in See, angeführt vom erst 29-jährigen Napoleon Bonaparte – "Universum History", 22.35, ORF 2. Foto: ORF / ZED / Arte France

18.30 MAGAZIN

Konkret: Volkskrankheit Bluthochdruck In Österreich hat mindestens ein Viertel der Bevölkerung einen zu hohen Blutdruck. Häufig davon betroffen sind Menschen über 60, die ungesund leben. Doch auch immer mehr jüngere Personen leiden unter der Volkskrankheit. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Tanzen, um frei zu sein– Lindy Hop in der Türkei In der Metropole Istanbul und in anderen Großstädten der Türkei ist der Swingtanz "Lindy Hop" immer angesagter. Während die Regierung einen religiös-konservativen Lebensstil propagiert, verlangen viele junge Menschen nach mehr Freiheit. Mit dem Tanz versuchen sie, ein Stück Unbeschwertheit zu leben – autoritärer Politik, Terrorbedrohung und einem Krieg im Nachbarland zum Trotz. Bis 20.15, Arte

20.15 LETZTE AUDIENZEN

Wir sind Kaiser Zum Abschied von seiner Majestät (Robert Palfrader) und Obersthofmeister (Rudi Roubinek) sind Ex-Skirennläufer Felix Neureuther und die deutschen Schauspieler Nora Tschirner und Heino Ferch zu Gast. Und dann passieren noch seltsame Sache: Richard Lugner will keine Audienz mehr, und ein geheimnisvoller Pinguin tritt auf. Bis 21.25, ORF 1

21.00 MAGAZIN

Makro: Machtpoker um Iran Nach der Tötung von General Soleimani hat sich der Konflikt zwischen dem Iran und den USA zugespitzt. Das bekommt auch die Wirtschaft zu spüren. Noch verdient der Iran am Ölexport, allerdings sind die Liefereinschnitte deutlich spürbar. Die Sorge nimmt zu, der Iran könnte mit gezielten Aktionen den weltweiten Öltransport beeinträchtigen. Bis 21.30, 3sat

21.45 DOKUMENTATION

Pop Models Vom anonymen Mannequin zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zu den It-Girls von heute hat sich der Status der Models ständig weiterentwickelt. Am Beispiel der Mannequins beleuchtet die Doku auch einen anderen Aspekt der Modegeschichte: Wie haben sich die Darstellung des weiblichen Körpers und die Stellung der Frau verändert? Bis 22.40, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Napoleon in Ägypten Unter der Führung Napoleons hat die französische Armee auf ihrer ägyptischen Expedition bereits die Mamluken besiegt. Der Feldherr bereitet seine Leute auf eine lange Besatzungszeit vor – rund 200 Wissenschafter sollen das neu eroberte Ägypten erkunden. Doch nun bringen ihn zwei weitere Feinde in Bedrängnis: auf See die Briten, an Land das Osmanische Reich. Bis 23.20 ORF 2

22.40 MAGAZIN

Tracks Themen diese Woche: Dorian Electra erforscht mit ihrer Musik die großen Genderfragen des 21. Jahrhunderts. / Der marokkanische Soundarchäologe und DJ Guedra Guedra zeigt sein Viertel und die elektronische Szene in Casablanca. / Rich Brian – mehr als ein One-Hit-Wonder. / William Child – Hardcore-Rapvideos aus Kinderknete. Bis 23.15, Arte