Hintergrund

Auslöser der "Affaire Mila" ist ein Streit auf Instagram am 18. Jänner. Ein Mädchen – die 16-jährige Mila aus Isère – wird während eines Livevideos, in dem sie offen über ihre Homosexualität spricht, von einem Zuseher untergriffig belästigt. Die Ablehnung dieses Annährungsversuchs bringt ihr einen Rassismusvorwurf ein. Von muslimischen Chatteilnehmern wird sie als "dreckige Lesbe" und "dreckige Hure" beschimpft.

"Islam ist Scheiße"

Mila antwortet darauf in einem weiteren Video: "Ich hasse Religion. Im Koran ist nur Hass darin. Islam ist Scheiße, das ist, was ich denke. Ich bin nicht rassistisch, überhaupt nicht. Man kann nicht rassistisch gegenüber einer Religion sein. Ich habe gesagt, was ich denke, du wirst mich nicht dazu bringen, das zu bereuen. Es gibt immer Leute, die sich aufregen, ich mache mir nichts daraus, ich sage, was ich will, was ich denke. Deine Religion ist Scheiße, deinem Gott stecke ich den Finger in den Arsch. Danke, auf Wiedersehen."

Welle der Morddrohungen

Über der 16-Jährigen schwappt daraufhin umgehend eine Welle von hasserfüllten Nachrichten und Morddrohungen zusammen. Ihr Name und ihre Adresse werden im Netz veröffentlicht, ihre Schule rät ihr aus Sicherheitsgründen von der Teilnahme am Unterricht ab.

"Konnte nicht gutgehen"

Schulkollegen Milas erklärten gegenüber Medien, sie habe bekommen, was sie gesucht habe. "Es sind 70 Prozent Muslime hier, das konnte nicht gutgehen." Ein anderer Schüler sagte, es gebe einerseits jene, die durch die Aussagen verletzt seien. Andere würden befürchten, mit ihr in Verbindung gebracht zu werden und die Folgen tragen zu müssen. Wieder andere würden so denken wie sie, aber es niemals zugeben. Ein weiterer Schüler rechtfertigte die Drohungen, denn es sei offensichtlich, dass man solche Dinge nicht sagen solle. "Wenn sie zurückgekommen wäre, wäre sie getötet worden", erklärte ein anderer.

"Wer sät, der erntet"

Abdallah Zekri, der Generaldelegierte des Französischen Rats des muslimischen Kultes und Präsident der nationalen Beobachtungsstelle gegen "Islamophobie", goss mit seinen Aussagen noch Öl ins Feuer, indem er erklärte, das Mädchen habe genau gewusst, was es tat: "Wer sät, der erntet." Die Aussagen seien nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt.

Justizministerin Nicole Belloubet kritisierte am 29. Jänner Milas Aussagen scharf. "Die Beleidigung der Religion ist ein offensichtlicher Angriff auf die Gewissensfreiheit, das ist eine ernste Sache", sagte Belloubet. Erst später bezeichnete sie die Todesdrohungen gegen das Mädchen als inakzeptabel. Innenminister Christophe Castaner gab am 5. Februar bekannt, dass für Mila und ihre Familie Polizeischutz angeordnet wurde.

