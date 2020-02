Mehr als jedes dritte Nahrungsmittel landet direkt im Müll. Warum wir so verschwenderisch sind und was wir dagegen tun können

Rund jedes dritte Lebensmittel, das produziert wird, landet im Müll. Und eine neue Studie legt nahe, dass die Lage tatsächlich noch weit schlimmer ist. Besonders verschwenderisch sind demnach private Haushalte. Täglich werden pro Kopf mehr als 520 Kalorien an Nahrung weggeworfen. Umgerechnet entspricht dies mehr als einem Hamburger Royal mit Käse pro Tag. Warum wir so viel Essen einfach wegschmeißen und was wir dagegen tun können, erklärt Wirtschaftsredakteur Aloysius Widmann. Den Podcast hören Sie hier. (zw, 13.2.2020)

