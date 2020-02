Start zunächst in China – Mit Top-Hardware ab umgerechnet rund 530 Euro

Das Mi 10: Xiaomis neuestes Smartphone. Foto: Xiaomi

Nur kurz nach Samsung stellt nun der nächste große Smartphone-Hersteller eine neue Hardwaregeneration vor. Und das gleich in doppelter Ausführung: Xiaomi hat am Donnerstag sowohl Mi 10 als auch Mi 10 Pro offiziell enthüllt.

Spezifikationen

Einige der zentralen Eckdaten teilen sich dabei beide Geräte. So weisen sowohl das Mi 10 als auch das Mi 10 Pro einen 6,67 Zoll großen AMOLED-Bildschirm auf. Wie es heutzutage Mode ist, nimmt dieser fast die gesamte Vorderseite ein, durchbrochen wird er lediglich durch einen kreisrunden Ausschnitt für die Kamera, der im linken oberen Eck zu finden ist. Die Auflösung beträgt dabei 2.340 x 1.080. Wie andere Hersteller auch wechselt Xiaomi auf eine höhere Bildrate – in diesem Fall von 90 Hz. Der Touch-Sensor läuft parallel dazu mit 180 Hz. Die maximale Helligkeit soll ebenfalls überzeugen, diese gibt der Hersteller mit 1120 Nits an. Beim Mi 10 Pro sollen es gar 1.200 Nits sein.

Prozessor

Als Prozessor kommt der Snapdragon 865 zum Einsatz, und damit Qualcomms noch recht neuer Top-SoC. Xiaomi betont, dass dieser in den eigenen Geräten danke einer Heatpipe länger mit maximaler Leistung laufen kann, was sich vor allem beim Gaming positiv bemerkbar machen soll. Je nach Modell gibt es bis zu 12 GB RAM (LPDDR5).

Kamera

Für die Hauptkamera kommt bei beiden Geräten ein Sensor mit 108 Megapixel zum Einsatz. Dabei handelt es sich um das gleiche Modell, das schon beim vor einigen Monaten präsentierten Mi Note 10 zu sehen war, und in Kooperation mit Samsung entwickelt wurde. Optische Bildstabilisierung gibt es ebenso wie die Möglichkeit 8K-Videos aufzunehmen, die Blende liegt bei f/1.69. Flankiert wird dieser Hauptsensor beim Mi 10 durch eine Makro-Kamera sowie einen Tiefensensor, beide sind mit 2 Megapixel angegeben. Dazu kommt dann noch ein 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera (f/2.4) mit einem Sichtfeld von 123 Grad.

Die Kameraausstattung des Mi 10 Pro ist etwas besser als jene des Mi 10. Foto: Xiaomi

Beim Mi 10 Pro ist die Kameraausstattung dann noch eine Stufe besser. Als Ultraweitwinkel kommt hier ein 20 Megapixelsensor (f/2.2, 117 Grad) zum Einsatz, es gibt eine 12 Megapixel-Porträt-Kamera sowie eine 8 Megapixel-Kamera mit 10x Hybrid Zoom. Bei beiden wieder gleich ist die Frontkamera mit ihren 20 Megapixel.

Details

Der lokale Speicherplatz liegt beim Mi 10 je nach gewählter Ausführung bei 128 oder 256 GByte, beim Mi 10 Pro sind es 256 oder 512 GB. Einen Erweiterungsslot gibt es hingegen nicht. Der Akku ist beim Mi 10 mit 4.780 mAh angegeben, beim Mi 10 Pro sind es 4.500 mAh. Xiaomi wirbt dabei mit seiner Schnellladetechnologie, die ein Aufladen bei 30 Watt sowohl via Kabel als auch drahtlos ermöglichen soll. Beim Mi 10 Pro sind es kabelgebunden sogar 50 Watt.

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören Bluetooth 5 und WLAN 6 sowie Stereo-Lautsprecher. Als Software wird Android 10 samt Xiaomis MIUI 11 geboten. Es gibt sowohl Varianten nur mit LTE als auch welche mit 5G-Support.

Verfügbarkeit

Der aktuelle Lauch ist zunächst einmal nur für den chinesischen Heimatmarkt des Unternehmens gedacht, wann das Gerät auch in Europa verfügbar ist, lässt sich derzeit noch nicht sagen. Ursprünglich war für den 23. Februar ein Europa-Launch am Mobile World Congress in Barcelona vorgesehen – dieser wurde nun aber abgesagt.

Der Preis liegt umgerechnet bei rund 530 Euro für die kleinste Ausführung des Mi 10 und bei 660 Euro für das Mi 10 Pro. Das ist zwar vergleichsweise günstig aber doch auch deutlich über dem Niveau des Mi 9, dass im Vorjahr noch um rund 390 vorgestellt wurde. Generell sei angemerkt, dass die offiziellen Verkaufspreise in Europa erfahrungsgemäß etwas über dem Niveau der umgerechneten Werte aus China liegen. (red, 13.2.2020)