"Keep Talking and Nobdy Explodes" (PC, macOS, Linux, Xbox One, PS4, Nintendo Switch und Smartphones)

Eine Bombenstimmung verspricht Keep Talking and Nobody Explodes. Bei dem Spiel wird auch die Kommunikationsfähigkeit eines Pärchens auf die Probe gestellt. Konkret muss gemeinsam eine Bombe entschärft werden. Einer nimmt die Rolle des Entschärfers ein, der andere wiederum ist der Experte, der sich mit der Anleitung auseinandersetzt. Beide sind also voneinander abhängig, was zu durchaus intensiven Momenten führen kann. Anfangs für VR entwickelt, kann man das Game auch ohne VR-Headset nutzen.