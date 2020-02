Hans Peter Doskozil und Julia Jurtschak am Wahltag im Jänner. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Im Mai wird Hans Peter Doskozil die aus Aalen in Baden-Württemberg stammende Julia Jurtschak heiraten. Die 36-Jährige Eventmanagerin wir dann allerdings nicht nur die Ehefrau des burgenländischen SPÖ-Landeshauptmanns sein. Sondern auch eine seiner engsten Mitarbeiterinnen.

Wie der KURIER berichtet, übernimmt Jurtschak die Aufgabe, in jedem der sieben Bezirke einen Sozialmarkt zu konzipieren und aufzubauen. "Das ist eines der zentralen Projekte der neuen Landesregierung", sagt Christian Stiller, der

Unbestrittene Qualifikation

Ins Gerede gekommen ist die Verlobte des Landeshauptmanns schon zuvor. Sie hatte im Vorjahr als Praktikantin in der Öffentlichkeits-Abteilung der Energie Burgenland angeheuert. Da sei, hieß es damals aus dem Büro Doskozil, nichts Ungehöriges dran. Frau Jurtschak habe immerhin jahrelange Erfahrung, habe in Köln bei einer renommierten PR-Agentur gearbeitet.

Jetzt verlautet aus dem Landeshauptmann-Büro: "Die Qualifikation der aus Deutschland stammenden Eventmanagerin ist unbestritten. Zudem sind alle Dienstverträge an Doskozils Amtszeit gebunden. Das ist in den Regierungsbüros so üblich."

Kontrolle und Transparenz

Die burgenländische ÖVP sieht das erwartungsgemäß eine Spur kritischer. "Wenn das stimmt, was wir das hören", heißt es aus der ÖVP "dann zeigt das einen wenig verantwortungsvollen Umgang mit der absoluten Mehrheit." Noch wichtiger als bisher sei daher "Kontrolle und Transparenz, das wird der Schwerpunkt unserer Oppositionsarbeit sein". (Wolfgang Weisgram, 14. 2. 2020)