Die New Yorker Modewoche wurde am Donnerstag im Park Avenue Armory von Modedesigner Marc Jacobs mit einer spektakulären Show beendet. Überraschungsgast Miley Cyrus lief in einer schwarzen Hose, einem Bustier und langen Lederhandschuhen über den Laufsteg, in der Hand trug sie einen Zebra-Mantel.