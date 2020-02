Die italienische Schauspielerin Ornella Muti wird Richard Lugners Stargast am 20. Februar in Wien

Ornella Muti kommt zum Opernball. Foto: imago

Die Suche Richard Lugners nach einer Begleitung zum Wiener Opernball hat ein Ende gefunden. Nachdem der Baumeister bei einer Pressekonferenz am Donnerstag die anwesenden Journalisten enttäuschen musste, da sein Stargast sich von dem schnellen Vorgehen übergangen gefühlt haben soll, verkündete er am Freitag: Die italienische Schauspielerin Ornella Muti kommt am 20. Februar nach Wien und besucht den Opernball. "Aus meiner Sicht ist das ein toller Gast", sagte Lugner der APA.

Zuvor hatte Lugner wenig Glück gehabt. Erst Ende Jänner hatte er noch einen ganz anderen Star an seiner Seite präsentiert: Ex-Skistar Lindsey Vonn. Doch Vonn verkündete nach Lugners Pressekonferenz via Twitter, sie werde doch nicht die Wiener Oper besuchen. Lugners Büro bestätigte kurz darauf die Absage. "Es gibt rechtliche Probleme, die wir mit den Anwälten klären müssen", hieß es in einer Stellungnahme.

Star in Italien

Muti spielte vor allem in italienischen Produktionen mit. 1970 debütierte sie in "Recht und Leidenschaft" ("La moglie più bella") unter der Regie von Damiano Damiani. Ihr erster britischer Film war "Flash Gordon" im Jahr 1980. Ein Jahr später gab sie in "Gib dem Affen Zucker" ("Innamorato pazzo") von Franco Castellano die Rolle der Cristina. 2012 spielte sie in Woody Allens "To Rome With Love". (APA, red, 14.2.2020)