Tirols Landeshauptmann Platter machte seinen Standpunkt in der Transitfrage erneut klar. Verkehrsministerin Gewessler und EU-Kommissarin Vălean blieben in ihren Aussagen vage bis ablehnend. Foto: APA/EXPA/Jakob Gruber

Innsbruck – Die neue EU-Verkehrskommissarin Adina Vălean hat bei ihrem ersten Tirol-Besuch klargemacht, dass von ihr wenig Unterstützung im Kampf gegen die akute Transitbelastung zu erwarten ist. Sie sehe sich in dieser Diskussion in der Rolle der "Moderatorin". Lösungen vorzuschlagen liege nicht an ihr. Und überhaupt habe die EU mit bislang zwei Milliarden Euro zum Bau des Brennerbasistunnels ihr Scherflein in Sachen Transitproblematik beigetragen. Im Tunnelprojekt sieht Vălean die "nachhaltige und langfristige Lösung" für Europa. Schließlich sei der Brennerkorridor keine rein Tiroler, sondern eine europäische Angelegenheit.

Für Österreich nahmen Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) an den Gesprächen mit der EU-Kommissarin teil. Platter betonte einmal mehr, dass er an den "Notmaßnahmen" wie Blockabfertigung und Lkw-Fahrverbote festhalten werde – auch wenn Italien und Deutschland weiter Druck machen, diese zurückzunehmen. Von Vălean ist dabei offenbar auch wenig Hilfe zu erwarten, sie machte kein Hehl daraus, dass sie von "unilateralen Lösungen" gar nichts hält.

Gewessler will weiter verhandeln

Gewessler übte sich in Höflichkeiten und blieb vage. Sie bedankte sich bei der EU-Kommissarin für deren "Verständnis" für die Situation der transitgeplagten Tiroler. Zugleich verwies sie darauf, dass Österreich seinen Teil des im vergangenen Sommer mit Deutschland ausgehandelten "Zehnpunkteplans" mit der Kapazitätssteigerung auf der "Rollenden Landstraße" erfüllt habe. Sie wolle nun direkte Gespräche mit Deutschland und Italien suchen, um in Sachen Wegekostenrichtlinie und Korridormaut voranzukommen.

Platter zeigte sich zufrieden, dass die neue türkis-grüne Koalition in Wien die Tiroler Punkte zur Transitentlastung in ihr Regierungsprogramm aufgenommen hat. Auch in der EU-Kommission sehe er eine wichtige Partnerin Tirols im Kampf gegen den Transit. Er dankte Gewessler und Vălean für ihr Kommen und das Verständnis für Tirols Anliegen. Zugleich machte er aber deutlich, dass der Austausch allein nicht genüge, wenn dieser am Ende keine Ergebnisse zeitigt.

Platter hält an Forderungen fest

Welche konkreten Maßnahmen er sich erwartet, legte Platter erneut dar. Neben der stufenweise Anhebung der Lkw-Maut am Brennerkorridor auf Tiroler Niveau forderte er von der EU-Kommissarin, sich der Problematik des Umwegtransits anzunehmen. Denn nach wie vor sei die Route über den Brenner im Vergleich zu anderen Alpenübergängen zu billig. Auch Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer unterstütze diese Forderung. Und er sei es leid, ständig auf die Umsetzung der Zulaufstrecken für den Brennerbasistunnel pochen zu müssen, erklärte Platter: "Hier muss endlich was passieren."

Allerdings scheint Vălean diesen Forderungen wenig abzugewinnen. Bei den Gesprächen habe sie eine Mauterhöhung abgelehnt, solange Tirol an einseitigen Maßnahmen wie den verschärften Fahrverboten festhalte. Fragen waren bei der Pressekonferenz aus "Zeitgründen" nicht zugelassen, da die Politiker noch zu einer Besichtigung der Brennerbasistunnel-Baustelle mussten und Vălean noch Treffen mit den Verkehrsministern Italiens und Deutschlands auf dem Programm stehen hatte. (Steffen Arora, 14.2.2020)