Die SPÖ-Chefin will von den Parteimitgliedern in einer anonymen Mitgliederbefragung erfahren, ob sie bleiben soll

Pamela Rendi-Wagner will von den SPÖ-Mitgliedern im März wissen, ob sie ihre Vorsitzende bleiben soll. Foto: Cremer

Wien – Die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner geht in die Offensive und lässt die Parteibasis entscheiden, ob sie an der Spitze der Sozialdemokratie bleiben soll. Im Rahmen einer Mitgliederbefragung will sie die Vertrauensfrage stellen. Im März werden dazu Fragebögen an die Parteimitglieder verschickt, im April soll es dann ein Ergebnis geben. Rendi-Wagner will dadurch abtesten, ob die Basis ihre Ziele und Inhalte teilt.

Auf einen zu erreichenden Zustimmungswert wollte sich Rendi-Wagner in einem Video am Freitag nicht festlegen: "In der Demokratie gelten Mehrheiten, je höher, umso besser für mich." Durchgeführt werden soll die Befragung anonym.

"Die vergangenen Monate waren intensiv und ereignisreich", sagt Rendi-Wagner in dem Video. Die SPÖ nach vorne zu bringen funktioniere nur gemeinsam: "Der Zusammenhalt ist auch innerhalb unserer Bewegung wichtiger denn je." Im Zuge der Mitgliederbefragung will Rendi-Wagner eine "persönliche Frage" stellen: "Nämlich ob ich weiterhin Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei bleiben soll." Sie stelle diese Frage, weil sie das Vertrauen brauche. Ausführlich will sie nach dem Parteivorstand am Freitag informieren.

Zeitraum und Fragen

In den Sitzungen von Präsidium und Vorstand werden am Freitag sowohl der Zeitraum als auch die konkreten Fragen der Mitgliederbefragung festgelegt. Ein Schwerpunkt dürfte auf dem Sozialbereich liegen, aber auch Sicherheitsfragen könnten den Mitgliedern vorgelegt werden.

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ging vor der Sitzung davon aus, dass der Wille der Basis auch ernst genommen wird. Wenn man die Mitglieder befrage, müsse deren Meinung auch verbindlich sein. (red, 14.2.2020)