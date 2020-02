"Starcraft: Ghost"

Starcraft galt zu seiner Zeit als das Echtzeitstrategiespiel mit dem gleichmäßigsten Kräfteverhältnis aller spielbaren Völker. Vier Jahre nach dessen Release, bei einer Pressekonferenz auf der Tokyo-Game-Show 2002 angekündigt, war die Aufregung um Starcraft: Ghost groß. Ein Third-Person-Shooter im Starcraft-Universum. Man hätte in die Rolle von Nova schlüpfen sollen, einer Ghost-Einheit ausgebildet in Spionage und Attentaten. Neben Kerrigan, die man in Starcraft Brood Wars auf dem Planeten Char an die Zerg verlor, ist sie die zweitbekannteste Ghost-Einheit der Terraner – die Menschen-Fraktion des Universums.

Kleine Firma, zu große Ambitionen

Das Spiel sollte in Zusammenarbeit von Nihilistic mit Blizzard Entertainment entwickelt werden. Nihilistic war zu der Zeit ein kleines, 18-köpfiges Unternehmen. Robert Huebner, Mitbegründer von Nihilistic, verriet in einem ausführlichen Interview mit "Polygon", wie es all die Jahre um das Spiel lief: Man war sich nie sicher, wie sich Starcraft: Ghost spielen sollte. zuerst ein Stealth-Shooter, dann mehr Action, dann wurden andere Spiele priorisiert. Man nahm sich Jahr für Jahr ein Beispiel an den frisch erschienenen Spiele anderer Firmen: Splinter Cell, Metal Gear Solid und Halo. Schlussendlich stand man vor der Wahl, mehr zu investieren oder es erstmal auf die Seite zu legen, um vielleicht später daran zu arbeiten. Laut "Rockpapershotgun" wurde die Entwicklung 2014 offiziell von Blizzard abgebrochen. Erst kürzlich ist ein spielbarer Prototyp entwischt.