Replikantenjäger unter sich: Ryan Gosling und Harrison Ford in Denis Villeneuves "Blade Runner 2049", ORF 1, 20.15 Uhr. Foto: ORF / Sony Pictures / Stephen Vaughan

11.05 INTERVIEW

Pressestunde mit Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer. Bis 12.00, ORF 2

16.45 MAGAZIN

Metropolis Metropolenreport aus dem italienischen Bologna, Burhan Qurbanis Berlin Alexanderplatz im Berlinale-Wettbewerb, Inès Bayards Romandebüt Scham, Mustafah Abdulaziz’ Fotoprojekt zum Thema Wasser, Delphine Horvilleur über Antisemitismus und ein Atelierbesuch bei Jonas Burgert. Bis 17.30, Arte

18.10 ROADMOVIE

Paper Moon (USA 1973, Peter Bogdanovich) Eine verwaiste Neunjährige reist zur Zeit der Großen Depression mit einem Betrüger durch die USA. Peter Bogdanovich spannte für sein schwarz-weißes Roadmovie Ryan O’Neal erfolgreich mit dessen Tochter Tatum zusammen. Bis 20.15, Tele 5

20.10 WERKSCHAU

Constantinos Hadzinikolaou Der griechische Künstler dreht vorzugsweise auf Super 8 Stummfilme, die oft nur drei Minuten dauern. Mit seiner Adaption von Georg Büchners Woyzeck war er bei der documenta14 vertreten, seine jüngste Arbeit heißt Henrieta & Ivan. Hadzinikolaou ist zu Gast bei Antonia Rahofer. Bis 21.20, Okto

20.15 SCIENCE-FICTION-SEQUEL

Blade Runner 2049 (USA 2017, Denis Villeneuve) Was unterscheidet den Menschen von Maschinen? Auch das Sequel zu Ridley Scotts bis heute nachwirkendem Science-Fiction-Klassiker Blade Runner stellt sich diese Frage und versucht gleichermaßen, an das Original anzuknüpfen und eigene Akzente zu setzen. Ryan Gosling macht dabei als Officer K Jagd auf Replikanten und trifft auf seinen von Harrison Ford verkörperten Vorgänger Rick Deckard. Bis 22.50, ORF 1

20.15 ARABISCHE REVOLTE

Lawrence von Arabien (Lawrence of Arabia, GBR 1962, David Lean) Peter O’Toole in der Rolle seines Lebens als britischer Abenteurer T. E. Lawrence. Als ultimatives Filmepos markiert Lawrence von Arabien zugleich den Zenit in der Karriere des britischen Meisterregisseurs David Lean und einen Gipfel der Filmgeschichte. Um 23.45 gibt es unter dem Titel OmarSharif – Aus dem Leben eines Nomaden ein Porträt jenes Schauspielers zu sehen, der in Lawrence in einer Nebenrolle auf sich aufmerksam machte und mit dem nächsten Lean-Epos Doktor Schiwago zum Superstar wurde. Bis 0.40, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Bruchlandung – Wie fatal war der Eurofighter-Deal? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer: Klaudia Tanner (Verteidigungsministerin, ÖVP), Werner Kogler (Vizekanzler und Bundessprecher, Die Grünen), Hans Peter Doskozil (Landeshauptmann Burgenland, ehem. Verteidigungsminister, SPÖ), Norbert Hofer (Dritter Nationalratspräsident und Bundesparteiobmann, FPÖ) und Wolfgang Peschorn (Präsident der Finanzprokuratur, ehem. Innenminister). Bis 23.05, ORF 2