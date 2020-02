Zahl der Infizierten auf knapp 64.000 gestiegen, fast 1.400 Menschen starben an der Infektion

Peking – Wer von einer Reise in Chinas Hauptstadt Peking zurückkehrt, soll sich zwei Wochen selbst unter Quarantäne stellen, empfiehlt die Parteizeitung "Beijing Daily" in ihrer Freitagsausgabe. Wer sich nicht an die Empfehlung hält, werde bestraft.

In China stieg die Zahl der Infizierten auf knapp 64.000, fast 1.400 Menschen starben bereits. Unter den Opfern sind zunehmend Ärzte und Pfleger, denen die richtige Schutzausrüstung fehlt.

Schutzanzügen und Atemmasken werden knapp

Mehr als 1.700 Angehörige des medizinischen Personals seien an der Atemwegserkrankung Covid-19 erkrankt, teilte der Vize-Chef der staatlichen Gesundheitskommission, Zeng Yixin, am Freitag mit. Sechs von ihnen seien gestorben. Zeng hob die großen Risiken hervor, denen Ärzte und Krankenpfleger angesichts der Engpässe bei Schutzanzügen und Atemmasken ausgesetzt seien.

Die Zahlen zum betroffenen medizinischen Personal wurden genau eine Woche, nachdem der junge Augenarzt Li Wenliang an dem Erreger gestorben war, veröffentlicht. Li hatte als einer der ersten vor dem Virus gewarnt. Nach seiner Schilderung versuchte die Polizei jedoch, ihn mundtot zu machen. Sein Tod löste in chinesischen Onlinediensten große Bestürzung aus, vielfach wurde der Ruf nach Meinungsfreiheit laut.

Lufthansa stoppt Chinaflüge

Angesichts der Entwicklungen setzt die Lufthansa alle Flüge zum chinesischen Festland bis zum Ende des Winterflugplans am 28. März aus. Bis dahin werden nun die Flüge von Lufthansa sowie der Lufthansa-Gesellschaften Swiss und Austrian Airlines von und nach Peking und Schanghai gestrichen, wie das Unternehmen mitteilte. 70 Airlines haben ihre Flüge von und nach China eingestellt; weitere 50 Fluggesellschaften reduzierten ihren Flugverkehr in die und aus der Volksrepublik.

Russin floh aus Quarantäne

Weil sie aus ihrer Coronavirus-Quarantänestation geflohen ist, muss sich eine Frau in Russland vor Gericht verantworten. Der Chef eines Krankenhauses in St. Petersburg habe Klage gegen Alla Iljina (32) eingereicht, teilte das zuständige Gericht am Freitag mit. Die Frau hatte sich zuvor auf Onlinenetzwerken darüber beschwert, dass sie eingesperrt sei und "ungenießbares" Essen aufgetischt bekomme.

"Ich werde hier Gewicht verlieren, weil das kein Essen ist hier", sagte Iljina in einem Instagram-Video und zeigte auf einen Teller mit Kartoffelbrei und Erbsen aus der Konservendose. Außerdem gebe es in ihrem Raum keine Lüftung. Auch ihre Flucht beschrieb Iljina genau: "Ich habe das elektromagnetisches Sicherheitsschloss kurzgeschlossen. Mein Physikstudium war da wahrscheinlich hilfreich", sagte sie der "Moscow Times".

Iljina war am 1. Februar mit dem Flugzeug von der chinesischen Urlauberinsel Hainan zurückgekommen. In der Quarantäne wurde sie dreimal mit negativem Ergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus untersucht.

Tomohon verbietet Fledermausverkauf

Aus Sorge vor dem Coronavirus Sars-CoV-2 hat eine indonesische Stadt den Verkauf von Ratten, Schlangen, Fledermäusen und Affen gestoppt. Der Markt in Tomohon auf Sulawesi ist dafür bekannt, dass dort solche Tiere zum Verzehr angeboten werden. Es wurde ein Team losgeschickt, das das Verbot bekanntmachen soll, wie der Chef der lokalen Gesundheitsbehörde, Isye Liuw, am Freitag sagte. (red, APA, AFP, 14.2.2020)