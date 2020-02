Südtirol nach Sieg gegen KAC erster Verfolger der "Bullen" – Wichtige Erfolge für Linz, VSV, Innsbruck in Quali-Runde

Wien – Auswärtsstärke hat am Freitag im Hit der 4. EBEL-Bonusrunde über Klasse auf eigenem Eis triumphiert. Spitzenreiter Red Bull Salzburg (12 Punkte/3 Spiele) bezwang die Vienna Capitals mit 4:2 Es war der sechste Erfolg der "Bullen" in der Fremde en suite, während die Wiener erstmals nach sieben Heimsiegen verloren. HCB Südtirol (6/3) ist nach einem 3:1 gegen Meister KAC neuer Zweiter vor den Capitals (5/4) und dem KAC (5/3).

In der Qualifikationsrunde um die drei Restplätze an der Sonne verbesserten die Black Wings Linz und der VSV (je 15/4) mit deutlichen Siegen ihre Chancen auf das Viertelfinale neuerlich. Die Linzer drehten das Match beim Dornbirner EC nach zweimaligem Rückstand (0:1 und 1:2) nicht zuletzt dank dreier Treffer von Brian Lebler zu einem 6:2-Erfolg. Es war ihr erster Auswärtssieg 2020 nach fünf Niederlagen.

Die Kärntner siegten in Znojmo nach 3:0-Führung mit 4:2 und gewannen damit auch das zweite Match unter Neo-Coach Rob Daum. Im Ringen um den dritten Viertelfinalplatz verschaffte sich Innsbruck durch einen harterkämpften 3:1-Sieg beim direkten Rivalen Fehervar AV19 ein Plus von drei Punkten.

Unbezwingbar



Salzburg erwies sich für die Capitals auch im fünften Saisonduell als unbezwingbar. Keeper Jean Philippe Lamoureux war bei seinem Ex-Club einer der Matchwinner. Die Gäste gingen durch Chad Kolarik in Führung (24.), Sondre Olden glich noch aus (25.), doch dann zogen die Salzburger beim Comeback von Kapitän Thomas Raffl nach zweimonatiger Verletzungspause auf zwei Treffer davon. Chad Brickley gelang zunächst ein Tor in Unterzahl (34.), dann eines im Powerplay (38.). Nach dem Anschlusstreffer durch Mike Zalewski (51.) vermochten die Caps nicht nachzusetzen, auf der Gegenseite traf Raphael Herburger im Finish ins leere Tor. Damit halten die Wiener nach vier Matches der Pick Round weiter bei nur einem Sieg.

HCB Südtirol bezwang den KAC mit 3:1 und zog an den Wienern vorbei. Die Bozener schwimmen weiter auf der Erfolgswelle, feierten ihren fünften Heimsieg in Serie. Die Kärntner mussten hingegen die vierte Auswärtspleite im Folge hinnehmen. Die Gastgeber leiteten den Erfolg mit einem Doppelschlag innerhalb von sechs Sekunden ein (6.). Nach dem baldigen Anschlusstreffer durch Andrew Kozek (8.) fiel die Entscheidung in dem spannenden Match erst im Finish (58.). (APA, 14.2.2020)

Ergebnisse der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) von Freitag:

Qualifikationsrunde/4. Runde:

HC Znojmo – EC VSV 2:4 (0:2,0:1,2:1). Tore: Doherty (47.), Svoboda (48.) bzw. Björkstrand (15.), Fraser (17./PP), Pollastrone (40./SH), Wolf (59./EN)

Dornbirner EC – EHC Black Wings Linz 2:6 (1:0,1:2,0:4). Tore: Körkkö (19.), Romig (32.) bzw. Cijan (24.), Schofield (35./SH), Lebler (43., 45., 59./PP), Brucker (43.)

Fehervar AV19 – HC Innsbruck 1:3 (0:0,1:2,0:1). Tore: Sarauer (38.) bzw. Herbert (28.), Spurgeon (39.), Thörnberg (60./EN)

Pick Round/4. Runde:

Vienna Capitals – EC Red Bull Salzburg 2:4 (0:0,1:3,1:1). Tore: Olden (25.), Zalewski (51.) bzw. Kolarik (24./PP), Brickley (34./SH, 38./PP), Herburger (60./EN)

HCB Südtirol – KAC 3:1 (2:1,0:0,1:0). Tore: Wiercioch (6.), Giliati (6.), Frigo (58.) bzw. Kozek (8./PP)