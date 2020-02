Auch Haaland hat wieder getroffen.

Wie für Red Bull Salzburg ist auch für Eintracht Frankfurt die Generalprobe für das Fußball-Europa-League-Duell am kommenden Donnerstag misslungen. Das Team des Vorarlberger Trainers Adi Hütter unterlag am Freitagabend zum Auftakt der 22. Runde der deutschen Bundesliga beim neuen Zweiten Borussia Dortmund 0:4. Es war die erste Niederlage nach fünf ungeschlagenen Pflichtspielen samt vier Siegen.

Der Neunte Frankfurt, bei dem die ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker durchspielten, droht damit am Wochenende aus den Top Ten zu fallen. Und das vor der ersten von zwei Begegnungen mit Salzburg im EL-Sechzehntelfinale am Donnerstag in Frankfurt. Die "Bullen" hatten kurz zuvor in der Bundesliga den Heimschlager gegen den LASK mit 2:3 verloren und damit auch kein Selbstvertrauen tanken können.

Entscheidung



Der BVB ging vor 81.365 Zuschauern durch einen Linksschuss von Lukasz Piszczek (33.) vor der Pause in Führung. Gleich nach Wiederbeginn brachte ein Doppelschlag von Jadon Sancho (49.) und Erling Haaland (54.) die endgültige Entscheidung. Sancho traf zum 13. Mal diese Saison, der 19-jährige Ex-Salzburger Haaland durfte sich in seinem fünften Spiel über seinen achten Treffer freuen. In der 79. Minute wurde der Norweger ausgetauscht. Für den Schlusspunkt sorgte Raphael Guerreiro (74.).

Damit kehrte der BVB nach dem Aus im DFB-Cup gegen Werder Bremen und dem Liga-3:4 bei Bayer Leverkusen auf die Siegerstraße zurück. Damit einher ging der Vorstoß auf Rang zwei der Tabelle, der Abstand auf Leader Bayern München wurde auf einen Punkt verkürzt. Der Titelverteidiger ist mit ÖFB-Star David Alaba erst am Sonntag beim 1. FC Köln zu Gast. Der mit Dortmund punktgleiche Dritte RB Leipzig spielt am Samstag zu Hause gegen Bremen. (APA, 14.2.2020)