Birgit Hebein bei der grünen Landesversammlung.

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Wien – Am Samstagmorgen startete im Wiener Austria Center die 82. Landesversammlung der Wiener Grünen. In der in grünem und pinken Licht bestrahlten Halle E sammelte sich die Parteibasis, um ihre Liste für die Wien-Wahl zu bestimmen.

Aus den Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene habe Hebein mitgenommen, "dass wir ein unglaublich klasses Team haben", sagte die Wiener Grünen-Chefin und Vizebürgermeisterin bei ihrer Eröffnungsrede. Und: "Das entscheidende war immer, dass die Richtung stimmt." Die Grünen würden in Menschen- und Grundrechtsfragen Haltung bewahren, "das ist eine unserer Stärken", verteidigte Hebein die Entscheidung mit den Türkisen zu koalieren.

"Ein bisschen Koalition mit der ÖVP"

Vom "Gefühl" her, habe Hebein nach den Koalitionsgesprächen, in denen sie als Chefverhandlerin für den Bereich Soziales zuständig war, auch "ein bisschen" mit der ÖVP koaliert. "Es gibt etwas sehr ähnliches zwischen der türkisen Partei und der SPÖ. Das ist der Umgang mit der Machtpolitik." Da gebe es in Wien und im Bund keinen Unterschied. Trotzdem stehe Hebein hinter der Türkis-Grünen Koalition: "Auch, wenn wir dabei ein Risiko eingegangen sind."

Denn es sei nicht die Aufgabe der Grünen, die ÖVP zu verändern, sondern etwas "für die Menschen" zu verbessern. "Ich bin ein bisschen empörungsmüde", sagte Hebein in Anlehnung an das Image der kritikfreudigen Grünen, von denen jetzt gewünscht würde, sich abzugrenzen und denen man zuvor nachgesagt hatte, nicht regierungsfähig zu sein. "In der Zukunft wird es mehr und mehr um eine Versachlichung gehen", daran müssten sich alle gewöhnen.

Wien wolle Hebein zur "Klimahauptstadt Europas machen" und den rot-grünen Kurs fortsetzen. "Wien hat eine progressive Mehrheit und das ist gut so", sagte die Stadt-Vize. Manchmal habe sie das Gefühl, dass dies neben der Opposition auch der eigene Koalitionspartner, nicht gerne höre. Nach der Wien-Wahl, die voraussichtlich im Herbst 2020 stattfinden wird, stelle sich einzig die Frage: "Wird es Rot-Grün oder Rot-Schwarz geben? Geht es nach vorne oder wieder retour?"

In ihrer rund 20 minütigen Rede ging Hebein auch auf zehn Jahre rot-grüne Stadtregierung ein: All das, was weitergegangen sei, sei geschehen weil die Grünen das "vorangetrieben haben", sagte Hebein und erwähnte etwa die 365-Euro-Jahreskarte oder den sozialen Wohnbau. Hebeins Plan für Wien: "Niemand soll in dieser Stadt frieren. Das ist Sozialpolitik. Und niemand soll in dieser Stadt schwitzen müssen. Das ist soziale Klimapolitik."

Wetten auf Kogler

Als nächster Redner wurde Vizekanzler Werner Kogler mit dem Verweis angekündigt, es gebe bereits Wetten, wie lange er sich fassen würde. Der Chef der Bundes-Grünen nahm's gelassen.

Als Geschenk brachte Kogler seiner Parteikollegin Hebein eine grüne Sonnenbrille mit. Diese hatte Kogler im vergangenen Nationalratswahlkampf als sein Markenzeichen begleitet. Nachdem er Hebeins Arbeit als für den Klimaschutz zuständige Stadträtin und Vizebürgermeisterin in den höchsten Tönen gelobt hatte, wechselte Kogler schnell zur Bundespolitik.

"Genauso wie wir es geschafft haben, eine Hypo-Milliarde zurückzuholen, werden wir auch eine Eurofighter-Milliarde zurückholen. Das können nur die Grünen", erklärte Kogler zur aktuellen Diskussion um mögliche Schmiergeldzahlungen beim Eurofighter-Kauf.

"Diese Wahl wird eine Klimawahl", erklärte Umweltministerin Leonore Gewessler. Denn die Städte brauche man als Vorreiter. Zweiflern in Klimaschutzfragen würde Gewessler sagen: "Schaut nach Wien." Sie wünschte den Wiener Grünen alles Gute für den Wahlkampf und erklärte ihre Unterstützung, wo auch immer sie gebraucht würde. "Wir werden in diesem Land und in dieser Stadt eine grüne Zukunft haben oder gar keine Zukunft", schloss Gewessler.

Wahlergebnis gegen Mittag

Mit der Vizebürgermeisterin Wiens, Birgit Hebein, haben die Grünen bereits ihre Spitzenkandidatin. Die ehemalige Sozialsprecherin hatte sich bereits im Jahr 2018 in einem internen Wettstreit um diese Position gegen ihre Konkurrenten Klubchef David Ellensohn und Planungssprecher Peter Kraus durchgesetzt. Die folgenden Plätze werden bis zur Nummer 30 im Laufe des Tages bestimmt.

Die 49 Kandidaten, die auf die Liste wollen, konnten sich schon vor Beginn der Veranstaltung im Eingangsbereich beim "Kandidaten-Dialog" vorstellen. An den einzelnen Stehtischen gab es rege Diskussion. Neben Ellensohn und Kraus, die im ersten Block mit Betriebswirtin Judith Pühringer um die Plätze zwei bis vier kämpfen, finden sich fast alle aktuellen Gemeinderäte unter den Kandidaten. Umweltsprecher Rüdiger Maresch und Gesundheitssprecherin Birgit Meinhard-Schiebel kandidieren nicht mehr.

So funktioniert die Wahl bei den Wiener Grünen. Verstanden? Grafik: Der Standard

Die Wahl selbst wird in drei Blöcken abgehalten. Damit alle Lager in der Wiener Partei zufrieden gestellt sind, wird das sogenannte Single-Transferable-Vote-System angewendet, das schon von der grünen Listenerstellung bei der Nationalratswahl wie auch in abgewandelter Art bei der Spitzenwahl der Grünen verwendet wurde. (Oona Kroisleitner, 15.2.2020)