Bald ist es so weit. Das Erscheinungsdatum des heiß ersehnten Remakes des Playstation 1 Klassikers "Final Fantasy 7" rückt näher. Um Fans in die passende Stimmung zu versetzen, hat Square Enix nun die einleitende Filmsequenz des Spiels veröffentlicht. Dafür wurde die originale Eröffnungsszene aus 1997 überarbeitet und um ein paar Szenen erweitert. Im fünfminütigen Opener sind einige bekannte Orte und Gesichter zu sehen, die für das Remake grafisch vollständig neu aufgelegt wurden.

Das neue Intro erinnert stark an das Original aus 1997 FINAL FANTASY

Altes Intro in neuem Glanz

Das Video ist inhaltlich in zwei Teile geteilt. Die erste Hälfte zeigt neues Material der industriellen Umgebung und einiger Schauplätze des Spiels. Zuschauer werden in die Atmosphäre der Welt eingeführt bevor der Film sich der Handlung annimmt.

In der zweiten Hälfte beginnt dann jene Eröffnungssequenz, an die sich Fans der originalen Version erinnern werden. Vorgestellt wird das Blumenmädchen Aerith und wie es durch die vollen Straßen Midgars läuft. Nach einem Schwenk durch die Stadt sind dann weitere Protagonisten wie Cloud Strife, Barret Wallace und Tifa Lockhart zu sehen, die als "Avalanche-Rebellen" aus einem Zug aussteigen und sich auf den Weg machen in einen Reaktor einzubrechen.

Hier das 23 Jahre alte Intro als Vergleich.

Marcus

Das Remake soll am 10. April für die Playstation 4 erscheinen und in mehreren Teilen veröffentlicht werden. (red, 15.02.2020)