ÖFB-Legionär Manuel Prietl rockt die zweite deutsche Liga. Foto: imago images/Nordphoto

Bielefeld – ÖFB-Legionär Manuel Prietl hat mit Arminia Bielefeld seine Spitzenposition in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga ausgebaut. Während der Tabellenführer am Samstag seine Auswärtspartie beim Tabellenfünften Greuther Fürth mit 4:2 (2:0) gewann, kam der Tabellenzweite Hamburger SV bei Hannover 96 erst durch ein Tor in der Nachspielzeit zu einem 1:1 (0:0).

Bielefeld, für das Mittelfeldmann Prietl durchspielte, hat nun drei Punkte Vorsprung auf den HSV und bereits neun Zähler auf den Tabellenvierten 1. FC Heidenheim. Aufseiten des HSV stand Louis Schaub über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. ÖFB-Teamstürmer Lukas Hinterseer wurde aus-, Martin Harnik eingewechselt (beide 63.).

Im dritten Samstagsspiel musste Aufsteiger Wehen Wiesbaden von ÖFB-Teamgoalie Heinz Lindner mit 0:1 (0:0) gegen Jahn Regensburg erneut eine Niederlage hinnehmen und steht weiterhin auf dem Abstiegs-Relegationsplatz. (APA, 15.2.2020)