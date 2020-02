In dieser Galerie: 2 Bilder Mane bejubelt seinen Siegtreffer. Foto: EPA/PETER POWELL Sieht man selten: Ein direktes Eckball-Tor. Foto: Reuters/Childs

Southampton – Liverpool ist in der englischen Fußball-Premier-League weiter nicht zu stoppen. Der Champions-League-Sieger setzte sich am Samstagabend erwartungsgemäß beim abgeschlagenen Schlusslicht Norwich City mit 1:0 durch und fixierte damit den bereits 17. Sieg in der Meisterschaft in Folge. Dadurch baute der Tabellenführer den Vorsprung auf Verfolger Manchester City auf bereits 25 Punkte aus.

Die "Citizens", die am Freitag wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay von der UEFA ab der Saison 2020/21 für zwei Jahre aus dem Europacup ausgeschlossen wurden, sind erst am Mittwoch zu Hause gegen West Ham United im Einsatz. Der einen Zähler dahinter liegende Dritte Leicester City war ohne Christian Fuchs am Freitag bei den Wolverhampton Wanderers über ein torloses Remis nicht hinausgekommen.

Mane mit dem Goldtreffer

Die "Reds" machten den nächsten Schritt zum erstmaligen Gewinn des Meistertitels seit 30 Jahren dank eines Treffers von Sadio Mane (78.). Der Ex-Salzburger nahm sich den Ball sehenswert herunter und schloss auch schnell mustergültig ins kurze Eck ab. Für den 27-jährigen Senegalesen war es der zwölfte Saisontreffer in der Liga. Der 25. Liverpool-Sieg im 26. Spiel war damit perfekt, genauso wie eine gelungene Generalprobe vor dem Champions-League-Achtelfinalduell bei Atletico Madrid am Dienstag.

Rückschlag für Southampton

Southampton hat unterdessen den Ausgang aus der Heimkrise nicht gefunden. Im Duell mit Tabellennachbar Burnley unterlag die Truppe von Trainer Ralph Hasenhüttl vor eigenem Publikum 1:2 (1:1) und kassierte die achte Heimschlappe im 13. Spiel.

Den Höhepunkt des Spiels gab es kurz nach Anpfiff: Burnleys Ashley Westwood befördert einen Eckball direkt ins gegnerische Tor. Mitschuld daran ist auch Southampton-Stürmer Ings, der an der Stange stehend zurückzieht und damit dem Ball den Weg ins Tor öffnet.

In der Tabelle blieben die "Saints" mit 31 Punkten auf Rang 13. Kevin Danso stand bei Southampton nicht im Kader.

Erfolgserlebnis für Struber

In der zweiten Liga hat Barnsley im Abstiegskampf der englischen Fußball-League-Championship neue Hoffnung geschöpft. Das Schlusslicht feierte am Samstag einen überraschenden 3:0-Sieg beim Dritten Fulham und ließ damit eine lange Negativserie hinter sich. Für die Mannschaft von Trainer Gerhard Struber war es der erste Erfolg nach sechs sieglosen Pflichtspielen, in denen es gleich fünf Niederlagen gesetzt hatte.

Cauley Woodrow (24./Elfmeter, 79.) und Jacob Brown (51.) trafen. Michael Sollbauer war als Innenverteidiger mit dafür verantwortlich, dass hinten die Null stand. Stürmer Patrick Schmidt wurde in der 86. Minute eingetauscht. Marcel Ritzmaier und Goalie Samuel Sahin-Radlinger fehlten weiterhin verletzungsbedingt. Barnsley blieb im Besitz der "Roten Laterne", da auch der zwei Punkte entfernte Vorletzte Luton siegte. Der Rückstand auf den 22. Wigan wurde auf drei Zähler verkürzt, die Nichtabstiegszone ist nun nur noch sechs Punkte entfernt.

Aufstiegsaspirant Bristol City kassierte bei Leeds United eine 0:1-Niederlage, Stürmer Andreas Weimann musste dabei aufseiten der Verlierer in der 34. Minute angeschlagen vom Feld. (red, APA, 15.2.2020)