Antholz – Der russische Ex-EPO-Sünder Alexander Loginow hat sich am Tag der Bekanntgabe der Dopingsperren seiner Landsleute Jewgenij Ustjugow und Swetlana Slepzowa WM-Gold im Sprint gesichert. Der Silbermedaillengewinner des Vorjahres gewann am Samstag in Antholz ohne Fehlschuss vor den Franzosen Quentin Fillon Maillet und Martin Fourcade.

Die norwegischen Stars Tarjei und Johannes Thingnes Bö gingen auf den Rängen vier und fünf ebenso leer aus wie die Österreicher. Felix Leitner schaffte ohne Fehlschuss als Neunter sein bisher bestes WM-Ergebnis. "Heute ist es einfach perfekt gegangen, mein Ziel waren die Top 15, mit dem neunten Platz bin ich überglücklich", freute sich der 23-jährige Tiroler, der wie nur zehn weitere Athleten alle Scheiben getroffen hatte. "Ich bin locker geblieben, habe gewusst, dass ich nicht auf Medaillenjagd gehe."

Alexander Loginow ist der bisherige Überraschungsmann bei der Biathlon-WM in Antholz. Foto: AP/Schrader

Sein Rückstand auf Loginow für die Verfolgung am Sonntag beträgt 52,1 Sekunden. Auf Fourcade ist es rund eine halbe Minute. "Ich freue mich auf die Verfolgung, das ist eine meiner Lieblingsdisziplinen", so Leitner. ÖSV-Topläufer Julian Eberhard kam hingegen mit drei Strafrunden nur auf Rang 26. "Alles zusammen war es zu wenig für ein richtig gutes Ergebnis", bedauerte der Salzburger. Noch weiter zurück lagen nach je zwei Fehlschüssen Dominik Landertinger (31.) und Simon Eder (37.).

Der 28-jährige Loginow gewann 6,5 Sekunden vor Fillon Maillet, der eine Strafrunde drehen musste. Der fehlerfreie Fourcade lag bereits 19,5 Sekunden hinten. Loginow war 2015 wegen eines EPO-Dopingvergehens zwei Jahre gesperrt worden. 2017 holte er in Hochfilzen WM-Bronze mit der Mixed-Staffel, in der Vorsaison jubelte er im Sprint über WM-Silber und mit der Staffel über -Bronze. Im Gesamtweltcup musste er sich als Zweiter nur dem überragenden Johannes Thingnes Bö geschlagen geben. Seinen bis dato einzigen Weltcupsieg hatte er im Jänner 2019 im Sprint von Oberhof gefeiert.

Wenige Stunden vor seinem Triumph in Antholz hatte der Biathlon-Weltverband (IBU) die Sperren von Ustjugow und Swetlana Slepzowa wegen der Verwendung verbotener Substanzen bekanntgegeben. Das Duo wurde für je zwei Jahre gesperrt und seine Ergebnisse von 2013 bis Saisonende 2014 annulliert. Wegen der Disqualifikation von Ustjugow könnte Russland Olympia-Staffel-Gold 2014 verlieren, Österreich würde hinter Deutschland auf den Silberrang aufrücken. Ustjugow kann die UCI-Sanktion aber noch beim CAS beeinspruchen. (APA, 15.2.2020)

Ergebnisse Biathlon-WM vom Samstag in Antholz (ITA):

Herren, Sprint (10 km):

1. Alexander Loginow (RUS) 22:48,1 Min. (0 Schießfehler=Strafrunde) – 2. Quentin Fillon Maillet (FRA) +6,5 Sek. (1) – 3. Martin Fourcade (FRA) 19,5 (0) – 4. Tarjei Bö (NOR) 22,5 (0) – 5. Johannes Thingnes Bö (NOR) 23,9 (1) – 6. Emilien Jacquelin (FRA) 29,8 (1). Weiter: 9. Felix Leitner 52,1 (0) – 26. Julian Eberhard 1:27,9 (3) – 31. Dominik Landertinger 1:43,4 (2) – 37. Simon Eder 1:55,4 (2)

Weltcup-Gesamtwertung nach 14 von 24 Rennen:

1. Fourcade 649 Punkte – 2. Fillon Maillet 585 – 3. J. T. Bö 522. Weiter: 19. Eberhard 250 – 21. Eder 205 – 27. Leitner 150 – 56. Landertinger 39