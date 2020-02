Die Qualcomm-Antenne sei Gerüchten zufolge zu groß für Wunschdesign – Apple strebt Unabhängigkeit an

Qualcomm wird vermutlich das Snapdragon X55-Modem für die 5G-fähigen iPhone Modelle bereitstellen Foto: Reuters

Im Herbst ist es wieder Zeit für die Enthüllung einer neuen iPhone Generation – von Apple werden nun seine ersten 5G-fähigen Geräte erwartet. Wie auch beim Samsung Galaxy S20 soll für die neue Technologie das Snapdragon X55-Modem von Qualcomm zum Einsatz kommen. Fast Company zufolge arbeite Apple jedoch auch an einer eigenen 5G-Antenne.



Dem schlanken Design zu Liebe

Qualcomm und Apple sind wieder im Geschäft, aber erst seitdem sie letztes Jahr einen millionenschweren Patentstreit beigelegt haben. Nun soll sich Berichten zufolge Qualcomm um die 5G-Technologie der neuen iPhone-Modelle kümmern. Es wird jedoch gemunkelt. dass die Qualcomm-Lösung noch nicht in Stein gemeißelt ist. Apple arbeite laut Fast Company parallel an einem weiteren iPhone-Modell, dass eine hauseigene 5G-Antenne verwenden soll. Grund dafür? Das alternative Gerät soll schlanker werden, als es die QTM-525 Qualcomm-Antenne ermöglicht.

Lizenzgebühren und Abhängigkeit

Neben Designwünschen sei jedoch auch die Eingrenzung der Abhängigkeit von Qualcomm ein Motiv für die Entwicklung eigener Antennen. Besonders die Lizenzgebühren für Qualcomms geistiges Eigentum sei Apple, trotz beglichenen Patentstreits, Fast Companys Quelle zufolge ein Dorn im Auge.

Laut The Verge hatte Apple seine laufende Klage bei Qualcomm in erster Linie beigelegt, weil sein damaliger Partner Intel nicht in der Lage war, Apple mit 5G-Chips im gewünschten Zeitrahmen zu Versorgen. Folglich kaufte Apple Intels Modem-Abteilung um Chips und Antennen für künftige iPhones und iPads selber zu designen.

iPhone 4 "Antennagate"

Die 5G-Technologie ist neu und komplex. Vor allem das richtige Antennendesign ist essentiell, da die Reichweite der ultraschnellen Funktechnologie relativ gering ist. Besonders Apple hatte jedoch in der Vergangenheit Probleme mit seinen hauseigenen Antennen – Nutzer des iPhone 4 beschwerten sich über abbrechende Telefonate, wenn sie das Smartphone in einer speziellen Weise hielten.



Noch steht nicht fest, ob und in welcher Form Apple tatsächlich seine eigene 5G-Antenne für die diesjährigen iPhone-Modelle verwenden wird und soll sich in den nächsten Wochen herausstellen. (hsu, 15.2.2020)