In dieser Galerie: 2 Bilder Vogt stoppte Leipzigs Werner mit Mühe. Foto: EPA/CLEMENS BILAN Wolfsburgs Weghorst zeigte sich in Torlaune. Foto: Uwe Anspach/dpa via AP

Zumindest für einen Tag hat sich RB Leipzig wieder die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga gekrallt. Die Leipziger feierten am Samstag einen 3:0-Pflichtsieg und verschärften damit die Krise von Werder Bremen. Für die Hanseaten war es die vierte Niederlage en suite. Trainer Oliver Glasner feierte mit dem VfL Wolfsburg einen wichtigen 3:2-Auswärtssieg bei 1899 Hoffenheim.

Desolate Bremer

Abwehrspieler Lukas Klostermann (18.) und Patrik Schick (39.) erzielten für die Leipziger – jeweils nach einem ruhenden Ball – die 2:0-Halbzeitführung. Konrad Laimer bereitete dann mit einem weiten Pass das 3:0 durch Nordi Mukiele (46.) vor. Während Laimer in der 60. Minute ausgetauscht wurde, spielte Marcel Sabitzer als Kapitän durch. Falls Bayern München am Sonntag in Köln gewinnt, wäre Leipzig die Führung wieder los. Durch den ersten Sieg nach zuvor vier Pflichtspielen ohne Dreier holte sich RB neues Selbstvertrauen für die Champions League. In der Königsklasse muss Leipzig am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Achtelfinal-Hinspiel bei Tottenham Hotspur antreten.

Vogt stoppte Leipzigs Werner mit Mühe. Foto: EPA/CLEMENS BILAN

Für Werder Bremen sieht es mit weiterhin 17 Punkten äußerst düster aus. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt lieferte einen spielerischen Offenbarungseid ab und kassierte die achte Niederlage aus den letzten neun Ligaspielen. Die Debatte um eine Entlassung des beliebten Trainers dürfte noch einmal an Dynamik gewinnen.

Leverkusen siegt spät

Verfolger Bayer Leverkusen jubelte bei Union Berlin über einen Last-Minute-Auswärtssieg. Das Tor zum 3:2 für die Gäste fiel in der 94. Minute durch Karim Bellarabi unter Mithilfe von Union-Keeper Rafal Gikiewicz. Leverkusen, das vorerst auf Platz vier vorrückte, musste ohne Julian Baumgartlinger auskommen, der weiterhin an einer Knieverletzung laboriert. Aleksandar Dragovic blieb wie Ramazan Özcan auf der Bank. Bei den "Eisernen" bearbeitete Kapitän Christopher Trimmel 90 Minuten lang die rechte Seite.

Christian Gentner (7.) hatte die Eisernen in Führung gebracht, ehe Kai Havertz (22.) und Moussa Diaby (83.) die Partie für Bayer drehten. Bülter gelang nochmals der Ausgleich – letztlich vergebens.

Elfmeter-Festival

Spielbestimmender Mann beim Wolfsburger Sieg in Sinsheim war der Niederländer Wout Weghorst mit drei Treffern. Beim Elfmeter zur 1:0-Führung in der 18. Minute war ÖFB-Teamspieler Xaver Schlager der entscheidende Faktor, lenkte doch sein Gegenspieler Sebastian Rudy seine Hereingabe im Strafraum mit der Hand ab. Nach der Pause verwandelte Weghorst auch den zweiten Penalty und vollendete in der 71. Minute nach einem mustergültigen Konter seinen Dreierpack.

Wolfsburgs Weghorst zeigte sich in Torlaune. Foto: Uwe Anspach/dpa via AP

Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder hatte mit Stefan Posch, Florian Grillitsch (bis 74.) und Christoph Baumgartner drei Österreicher in der Startformation aufgeboten. Baumgartner (45.) köpfelte vor dem Seitenwechsel zum 1:1 ein. Für den Niederösterreicher war es der dritte Saisontreffer. Der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramaric war per Handelfmeter nach Videobeweis (60.) erfolgreich.

Hertha gewinnt Spiel I nach Klinsmann

Hertha BSC ist im ersten Spiel nach dem geräuschvollen Rücktritt von Jürgen Klinsmann in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Berliner feierten bei Schlusslicht SC Paderborn mit einem knappen 2:1 (1:0) den erhofften Pflichtsieg, verschafften sich damit etwas Luft im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga und rückten das Chaos der vergangenen Tage zumindest ein wenig in den Hintergrund.

Tore von Dedryck Boyata (10.) und Winter-Zugang Matheus Cunha (67.) per Ferse bescherten Interimstrainer Alexander Nouri den ersten Erfolg nach zuletzt 21 sieglosen Partien in Serie als Cheftrainer. Joker Dennis Srbeny (51.) hatte für den bemühten SCP zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen.

Am Dienstag war der frühere Bundestrainer Klinsmann nach nur 76 Tagen bei der Alten Dame via Facebook-Video völlig überraschend vom Traineramt zurückgetreten – und stellte damit einiges auf den Kopf.

Punkteteilung in Augsburg

Der FC Augsburg hat nach dem 0:5-Debakel in Frankfurt die Wiedergutmachung verpasst. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt kam nach einer wenig berauschenden Leistung gegen den SC Freiburg nur zu einem glücklichen 1:1 (1:0) und setzte den Negativtrend der letzten Wochen fort.

Der über weite Strecken schwache FCA ging in der 38. Minute überraschend durch Philipp Max in Führung. Freiburg war bis dahin das klar bessere Team. Janik Haberer glich in der 51. Minute vor 26.822 Zuschauern aus.

Der FCA versäumte es, nach zuletzt vier Niederlagen aus fünf Spielen für ein Erfolgserlebnis zu sorgen. Freiburg, das auch im achten Anlauf in Augsburg sieglos blieb, vergab seinerseits die Chance, wieder näher an die oberen Ränge heranzurücken. (APA, sid, red, 15.2.2020)

Die Samstagsspiele:

15:30 Uhr:

FC Augsburg – SC Freiburg 1:1 (1:0)

Augsburg: ohne Teigl; Freiburg: Lienhart Ersatz

SC Paderborn – Hertha BSC Berlin 1:2 (0:1)

1899 Hoffenheim – VfL Wolfsburg 2:3 (1:1)

Hoffenheim: Posch und Baumgartner/Tor zum 1:1 (45.) spielten durch, Grillitsch bis 74.; Wolfsburg: Schlager spielte durch, Pervan Ersatz, Trainer Glasner

Union Berlin – Bayer Leverkusen 2:3 (1:1)

Union: Trimmel spielte durch, ohne Flecker. Leverkusen: Dragovic und Özcan Ersatz, ohne Baumgartlinger (verletzt)

RB Leipzig – Werder Bremen 3:0 (2:0)

Leipzig: Sabitzer spielte durch, Laimer bis 60., Wolf Ersatz; Bremen: Friedl spielte durch

18:30 Uhr:

Fortuna Düsseldorf – Borussia Mönchengladbach