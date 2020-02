Icardi hatte mit Zungu seine Mühe. Foto: APA/AFP/FRANCOIS LO PRESTI

Amiens – Paris St. Germain hat am Samstagabend in der französischen Ligue 1 eine tolle Aufholjagd hingelegt. Der französische Fußball-Meister lag im Spiel der 25. Runde bei Amiens nach 40 Minuten schon 0:3 zurück, holte am Ende aber noch ein 4:4-Remis. Für die Truppe von Thomas Tuchel wäre auch mehr drinnen gewesen, den Hausherren gelang allerdings in der Nachspielzeit noch der Ausgleich.

Damit hält PSG weiter bei 20 Saisonsiegen, es war das erst zweite Remis. Der Vorsprung auf Verfolger Olympique Marseille wurde zumindest für einen Tag auf 13 Punkte ausgebaut. Marseille ist am Sonntag im Schlager beim Vierten Lille zu Gast.

Aufholjagd

Ander Herrera (45.) leitete die Wende noch vor dem Seitenwechsel ein, dann trafen noch Nianzou Kouassi (60., 65.) sowie Ex-Inter-Stürmer Mauro Icardi (74.). Für den Sieg reichte das aber nicht, da Sehrou Guirassy im Finish noch seinen Doppelpack fixierte.

PSG-Coach Thomas Tuchel hatte Stammkräfte wie Kylian Mbappe wegen des Champions-League-Auswärtsduells mit Borussia Dortmund am Mittwoch geschont. Der Brasilianer Neymar fehlte weiterhin wegen einer Rippenprellung, sollte aber kommende Woche einsatzbereit sind. (APA, 15.2.2020)